Monedero cuenta una película de miedo para volver a politizar a la selección española

A Juan Carlos Monedero, ex dirigente de Podemos, tampoco le ha sentado nada bien la victoria de la selección española. O, al menos, la forma en la que los campeones de la Eurocopa celebraron ese título. Para volver a politizar la selección y en su estrategia de polarización total de la sociedad, Monedero utilizó sus redes sociales para contar una película que, según él, le había pasado en la estación de Sants de Barcelona.

«Hoy he tenido un muy desagradable incidente en el AVE de Barcelona a Madrid de las 18:40 con un guarda de Prosegur que estaba en el control de equipaje, al que le acompañaba otra persona en prácticas», comenzó el profesor Monedero.

«He saludado amablemente al pasar y ante una respuesta desabrida he añadido que estábamos contentos por lo menos porque había ganado la selección», añadió el ex dirigente de Podemos, que fue entonces cuando contó su película explicando que el trabajador de seguridad le increpó por ese motivo. «‘Estaréis contentos vosotros’ ha dicho el guarda de Prosegur que estaba sentado. También ha mencionado a Pedro Sánchez. Entonces, el tipo en prácticas ha dicho que no había ganado la selección porque solo había nueve españoles», relató Juan Carlos Monedero, que por supuesto no aportó ninguna prueba y tampoco denuncia de los hechos.

Según el ex dirigente de Podemos, que como tantos otros políticos de extrema izquierda politizaron al máximo la selección española durante la Eurocopa, este trabajador de la estación del AVE «se ha crecido y ha empezado a insultar a Yamal y Nico Williams diciendo que no son españoles». Según el testimonio de Monedero, este guarda de seguridad, al que en ningún momento identifica en su película de miedo, habría dicho de Nico y Lamine que «si son negros no son españoles». Este es el discurso que la extrema izquierda lleva semanas haciendo sobre lo que supuestamente diría otra parte de la población española, sin que nadie haya negado la españolía a dos jugadores como Lamine y Nico, que son españoles como cualquier otro.

Hoy he tenido un muy desagradable incidente en el AVE de Barcelona a Madrid de las 18:40 con un guarda de @ProsegurGlobal que estaba en el control de equipaje, al que le acompañaba otra persona en prácticas. He saludado amablemente al pasar y ante una respuesta desabrida he… — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) July 16, 2024

«Cuando le he reprendido y le he dicho que no le toleraba ese desprecio siendo guardas de seguridad, el que estaba sentado se ha puesto como loco y ha empezado a gritar y a insultar. El guarda de Prosegur ha empezado a golpear la silla donde estaba sentado hasta romper el brazo del asiento. Ambos han seguido insultando esperando que me iba a asustar. Por fortuna, los demás compañeros de Prosegur han sido profesionales. El responsable, Navarro, ha tomado nota de la identidad de los dos tipos, me ha invitado amablemente a poner la denuncia y él y otros compañeros han aceptado que el comportamiento de sus compañeros era intolerable», siguió con su película un Juan Carlos Monedero.

La película de Monedero en el AVE

Hay que recordar que Monedero, durante la Eurocopa, dijo que «el futuro de Europa se entiende mejor con Mbappé, Lamine Yamal y Nico Williams» e incluso llegó a afirmar que España disfruta del «talento de los inmigrantes», en referencia a Lamine y Nico. Fue otro patinazo más, ya que estos dos jugadores no son inmigrantes, sino que nacieron en España (Barcelona y Pamplona).

Sobre el incidente del AVE, Monedero no denunció los hechos porque la comisaría de los Mossos en la estación de Sants de Barcelona «estaba cerrada». «Supongo que las cámaras lo habrán captado», añadió para justificar que sus seguidores se creyeran esta película. «Ha aparecido el guardia de Prosegur entrando a sus oficinas -pegadas a la comisaría en la propia estación- y ha vuelto a insultarme», siguió contando Monedero.

«Creo que nadie, pero menos quien está en una función pública de vigilancia y en unas instituciones del Estado, puede tener comportamientos racistas ni agredir a un viajero por cuestiones ideológicas. Si a esos guardas de seguridad le caemos mal la gente de izquierdas, se cambia de trabajo o se aguanta. Qué gente con funciones de seguridad hagan esto es intolerable. Porque demostraban una total impunidad. Haré la correspondiente denuncia. O paramos los pies a los nostálgicos del pasado o perdemos nuestra democracia», finalizó Juan Carlos Monedero.