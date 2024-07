La ministra Mónica García pasa de despreciar a la selección a celebrar el éxito en la Eurocopa

Mónica García, ministra de Sanidad, se ha sumado también al fervor por la selección española en la Eurocopa, esa misma selección de fútbol que años atrás despreció. La ministra mostró su felicidad por el pase de España a la final de la Eurocopa, pero su problema es que en varias ocasiones aseguró no seguir el fútbol e incluso bromeó con ese desprecio a la selección española.

«Enhorabuena, a por otra final», escribió Mónica García en sus redes sociales tras la clasificación de España a la final de la Eurocopa. Lo hizo acompañándolo con la fotografía del gol de Lamine Yamal, el gol que supuso el 1-1 en ese momento en el encuentro. Sin embargo, y como le recordaron muchos usuarios en las redes sociales, García no es precisamente una seguidora del fútbol. Todo lo contrario, antes lo despreciaba.

Y es que hace ocho años, por ejemplo, Mónica García puso un mensaje de desprecio a la selección y al fútbol español. «Doctor, ¿qué me pasa? Me he dado cuenta de que me importa entre poco y muy poco lo que haga la selección en el Mundial. ¿Me lo hago ver?», escribió la hoy ministra de Sanidad en un mensaje con numerosas faltas de ortografía.

La que fuera líder de la oposición en Madrid, derrotada en todas las elecciones en la Comunidad de Madrid por Isabel Díaz Ayuso, no tiene la obligación de seguir el fútbol y mucho menos de gustarle y seguramente el mensaje que colocó tras ganar España a Francia fue más para salir del paso, por su cargo gubernamental. Sin embargo, su doble rasero y su gran cambio de criterio es que hace años se vanagloriaba de no seguir a la selección y de importarle «muy poco» lo que hiciera. Y ahora sí le importa.

Mónica García se suma a la foto por la Eurocopa

García, como gran parte de sus compañeros ministros, se suman al fervor que existe por la selección española, que bajo la batuta de Luis de la Fuente ha vuelto a unir a la sociedad en torno al equipo nacional de fútbol.

La presencia de miembros del Gobierno de España en la Eurocopa ha ido aumentando en función de lo bien que le iba a la selección entrenada por Luis de la Fuente en la competición. Al principio la representación gubernamental en la Eurocopa quedó en manos de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD y secretario de Estado para el Deporte, o de Vicente del Bosque, como hemos mencionado ya presidente de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación.

Una vez que España pasó a las eliminatorias, Pilar Alegría hizo acto de presencia en Alemania y tras ello se llegó a sumar el propio Pedro Sánchez, que estuvo en el partido de cuartos ante Alemania. Y ahora en semifinales, el Gobierno mandó hasta dos ministros, Félix Bolaños y nuevamente Pilar Alegría (que lleva tres partidos consecutivos viajando a Alemania), además de la sorprendente presencia de Francesc Vallés, un secretario de Estado de Comunicación que antes de estar con Pedro Sánchez en su agenda gubernamental prefirió irse a disfrutar de la Eurocopa desde el palco del Allianz Arena de Múnich.