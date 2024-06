Locura con Cristiano Ronaldo en la Eurocopa: ¡pagan 1.000 euros por verle entrenar!

Cristiano Ronaldo es una de las grandes atracciones de la Eurocopa que comienza este viernes. El jugador portugués, que ya ganó el torneo en 2016, jugará en Alemania su sexta Eurocopa (algo nunca antes visto en cualquier futbolista) y lo hará con 39 años. Portugal lleva un buen equipo y él, pese a llevar ya tiempo en un fútbol de bajo nivel de élite como el de Arabia Saudí, llega muy enchufado.

Portugal jugará la fase de grupos de la Eurocopa ante República Checa (primer partido, el 18 de junio), contra Turquía (día 22) y ante Georgia (último partido, el día 26). Es el gran favorito del grupo y todo lo que no sea acabar en primer lugar sería una decepción para la selección que entrena el español Roberto Martínez.

Con un gran equipo, sin duda la atención está en Cristiano Ronaldo. En la concentración de los portugueses en Alemania, concretamente en Gütersloh, noroeste del país, se ve claramente que el ex futbolista del Real Madrid atrae todas las miradas. Portugal, junto a la UEFA, autorizó que hubiera un entrenamiento a puerta abierta y el máximo organismo del fútbol europeo regaló 6.000 entradas. Sin embargo, fueron muy pocas a tenor del interés que hay: el fervor por Cristiano está tan disparado que esas entradas, que se entregaban tras una petición, se agotaron en pocos minutos. Hubo hasta 50.000 peticiones para ver en directo entrenar a Cristiano Ronaldo.

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, comenzó a funcionar la reventa y hubo muchas personas que, con la entrada en la mano para el entrenamiento, empezaron a vender esos tickets. Hasta 1.000 euros se ofrece por ver a Cristiano Ronaldo y a sus compañeros en directo. Incluso explican medios alemanes que algunos aficionados que querían vender las entradas fueron pillados con tickets falsos.

Ante esta locura por ver a Cristiano en la que es seguro que será su última Eurocopa, las autoridades de Gütersloh han pedido ayuda, porque no están acostumbrados a este tipo de situaciones. «La ciudad no tiene ninguna herramienta contra esto porque las entradas fueron proporcionadas por la UEFA y no están personalizadas», explican los responsables políticos y policiales de esta ciudad de en torno a los 100.000 habitantes, perteneciente al estado de Renania del Norte-Westfalia.

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia

Cristiano Ronaldo está muy cerca de hacer historia en el fútbol. El delantero portugués se convertirá en el primer jugador en disputar seis Eurocopas. Debutó en 2004, estuvo en la de Austria y Suiza de 2008, en la de Ucrania 2012, en Francia en el año 2016, y en la de 2021, que se disputó por todo el continente. El ex del Real Madrid habló hace unos días para la UEFA y puso de manifiesto los 20 años en los que ha estado al máximo nivel. Una situación que «no ha sido casualidad».

«Año tras año, siempre estamos tratando de mejorar algunas cosas. Siempre hay espacio para mejorar. Creo que soy un jugador completo, pero siempre hay algo que puedo perfeccionar. Y, con la edad, hay cosas en las que no éramos tan buenos en el pasado y, en cambio, empezamos a perder algunas habilidades, por lo que es importante intentar adaptarnos. Esa es la palabra clave», comienza el capitán de Portugal.

«Si un jugador quiere tener longevidad, necesita tener una fuerte adaptabilidad y las características para esa adaptación. Eso es lo que intenté hacer. No es casualidad que haya jugado durante 20 años al más alto nivel y mantener ese rendimiento es muy difícil. Sólo con mucha dedicación y trabajo duro es posible alcanzar esos números», añade Cristiano Ronaldo.