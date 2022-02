El Palacio de la Zarzuela ha convocado a un equipo de varios juristas para debatir sobre las alternativas legales que podrían ejercer para paralizar la presión mediática a la que están siendo sometidos los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. En concreto, de uno de los vástagos, que ha precisado ayuda profesional. El encuentro, que se produjo en la mañana de este viernes, se organizó a instancias de la hermana del Rey Felipe VI tras alegar que sus hijos “forman parte de la línea sucesoria a la Corona”.

OKDIARIO revela hoy en exclusiva la existencia de una reunión de carácter técnico, desconocida hasta el momento, que se ha montado como consecuencia del revuelo informativo que fue originado por la publicación de las fotografías de Iñaki Urdangarin junto con Ainhoa Armentia. Tras la publicación de las instantáneas de la infidelidad, Pablo Urdangarin fue el primero de los hijos que se pronunció asegurando que “son cosas que pasan, estamos tranquilos y lo hablaremos entre nosotros”. Otro de los hijos que también habló del asunto fue Juan Valentín, que afirmó: “Está todo dicho. Pedimos respeto”.

Este periódico cuenta con el nombre del vástago de la familia Urdangarin De Borbón que ha necesitado ayuda profesional para gestionar esta difícil situación. Sin embargo, se limita únicamente a desvelar la existencia de la reunión de los juristas para respetar su intimidad y no contribuir a la presión que ocasionan los medios de comunicación. De hecho, ha sido la infanta Cristina la que pidió ayuda a la Casa de Su Majestad el Rey argumentando su petición en que sus hijos forman parte de la línea sucesoria.

En efecto, según la Constitución, la infanta Cristina es la sexta persona dentro de la línea sucesoria. Por encima de ella se encuentran la princesa Leonor, la infanta Sofía, su hermana la infanta Elena y sus sobrinos Froilán y Victoria Federica. Por lo tanto, sus hijos mantienen los puestos séptimo, octavo, noveno y décimo. «La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos», afirma la Carta Magna.

El papel de la Abogacía del Estado

Los expertos legales consultados por este periódico explican que Felipe VI tiene derecho de consultar este asunto con la Abogacía del Estado al no tratarse de un tema estrictamente personal ya que, sus sobrinos, nietos de Don Juan Carlos, se encuentran en la línea sucesoria. Sin embargo, el Rey ha optado por la prudencia al dejarse aconsejar solamente por el equipo de juristas externos al haber considerado que se trataba de una consulta «de carácter privado».

La consulta legal se ha llevado a cabo de manera externa porque la estructura orgánica de la Casa de Su Majestad el Rey no cuenta con un gabinete jurídico propio. Según su estructura orgánica, la institución está conformada por la Jefatura, la Secretaría General y el Cuarto Militar. Dentro de esta estructura, hay dos personas que podrían haber ejercido de manera puntual la función de asesor jurídico pero no lo han hecho al no ser este su oficio: la interventora, la reputada Beatriz Rodríguez Alcobendas, o el asesor jurídico militar.

Desde que José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao y marqués de San Saturnino, salió como asesor jurídico se desconoce el nombre de quién es el principal asesor externo del Rey Felipe VI en la materia. En 1993, el Rey Juan Carlos designó al conde de Fontao para que compatibilizara dos cargos: ser, al mismo tiempo, su abogado personal y consejero jurídico externo de la Casa de Su Majestad El Rey. Desde ese año hasta 2014 ejerció una labor de gran confianza al desarrollar un trabajo profesional de asesoría en todos los aspectos personales, familiares, organizativos y políticos relacionados con el Rey y su familia. Posteriormente, en 2004 accedió al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, del que ha sido miembro hasta 2017.

Como desveló OKDIARIO, desde el momento en el que se publicaron las fotografías de la infidelidad de Iñaki Urdangarin la máxima preocupación de la infanta Cristina siempre han sido sus hijos. Urdangarin viajó en coche de Vitoria a Ginebra la semana en la que se produjo la publicación de las fotografías de la infidelidad en primer lugar, para hablar de los términos en los que se iba a redactar el comunicado en el que anunciaba su separación. Y, por otro lado, para “calmar su conciencia”, como ha confesado el entorno de la familia a este periódico.