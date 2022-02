Artesolar, la última empresa donde Tomás Díaz Ayuso aparece como Project Development Manager, desde mayo de 2016 hasta la actualidad, ha negado a OKDIARIO tener cualquier relación contractual con el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. “Hace por lo menos año y medio que no trabaja aquí y siempre fue personal externo”, han asegurado.

Un portavoz de la empresa dedicada a la fabricación y comercialización de aparatos de iluminación ha declarado a OKDIARIO que “Tomás Díaz Ayuso nunca tuvo un contrato en plantilla; era un comercial que trabajaba a comisión como otros y desde hace año y medio dejó de trabajar con nosotros, siempre fue personal externo, trabajó como freelance”. También han explicado que “le pediremos que retire de su currículum en redes sociales que sigue trabajando para nosotros” y añaden que “por cuestiones de confidencialidad no podemos decir qué contratos exactamente son los que consiguió”.

Lo cierto es que todos los contratos con la Comunidad de Madrid de Artesolar durante la presidencia de Díaz Ayuso son 10 contratos menores que suman un total de 70.500 euros. La empresa es propiedad de Chen Pen Shengli quien, según fuentes de la empresa, “recibió una petición por la Comunidad de Madrid cuando comenzó la pandemia para que ayudase con contactos en China para comprar material sanitario y suponemos que ayudaría en lo que pudiese como es lógico y normal para un empresario asentado en Madrid y en Seseña desde hace muchos años”. De esta colaboración queda en la hemeroteca el agradecimiento público del alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Javier Rodríguez, a la Fundación Global Hispano China que presidente Pen Shengli haber donado casi 3.000 mascarillas al hospital Príncipe de Asturias de esta localidad madrileña. Chen Shengli también es apoderado del Centro Cultural Hispano Chino de Madrid.

Artesolar facturó 7,29 millones de euros durante el año 2020, según datos del Registro Mercantil. Todos los contratos con la Administración madrileña fueron inferiores a 15.000 euros y, por tanto, no están sometidos a adjudicación mediante tribunal por parte de la Comunidad, sino que pueden otorgarse aleatoriamente. Desde Artesolar explican que “eso no significa que no haya que acudir a la licitación pública como el resto de competidores y que tengamos que ajustar los precios para poder llevarnos los contratos, como es lógico”. Añaden que “trabajamos para comunidades y ayuntamientos de otros partidos políticos, no sólo del Partido Popular, desde hace 10 años y nunca tuvimos problema con ninguna administración”.

Las adjudicaciones

La mayoría de las adjudicaciones de Artesolar con Ayuso de presidenta estaban destinadas a la instalación de lámparas en en hospitales. Nueve de ellas fueron adjudicadas por la Consejería de Sanidad para el hospital Ramón y Cajal. El mayor importe fue en noviembre de 2019 para instalar una lámpara en este hospital por valor de 11.942 euros. Artesolar no sabe concretar a OKDIARIO “en qué consistió exactamente ese trabajo, pero entendemos que no debía ser una lámpara pequeña o que tendría alguna característica especial”.

Mientras tanto, la presidenta Díaz Ayuso ya ha explicado que su hermano cobró 55.850 euros por el polémico contrato de las mascarillas, pero no en concepto de “comisión” sino por “las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid”.

“Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”, ha explicado la dirigente regional, lamentando tener que dar esta información por “unas sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido”.