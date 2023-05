Verónica Saldaña realizó en marzo de 2020 realizó una denuncia por los presuntos abusos sexuales de su entonces pareja, José Manuel Ortiz, y meses más tardes, en mayo de 2020, realizó otra denuncia contra el mismo por una agresión en el marco de la violencia de género. En marzo de 2021 la mujer escapó a Suiza junto a sus hijos gemelos y ante la denuncia del padre un tribunal de Pozuelo emitió una orden de búsqueda y captura contra ella en julio de ese mismo año.

En un primer momento el juzgado otorgó la guardia y custodia de los niños a la madre, pero «no habiéndose investigado de forma suficiente los presuntos abusos sexuales por parte del padre», según Verónica, el Juzgado requirió a la madre para que reanudara la relación del padre con los niños.

«A la vista de la falta de protección de los niños y de ella misma y del claro posicionamiento de los Juzgados y de la Administración local a favor de José Manuel Ortiz, finalmente Verónica, en verano del 2021 adoptó la decisión de marcharse a Suiza para proteger a sus hijos. Fruto de esa huida, el Juzgado de Instrucción de Pozuelo, en el marco de la investigación de Verónica por el delito de sustracción de menores, iniciado por el Sr. Ortiz, acordó su orden internacional de detención», según un comunicado de Prensa emitido por la madre.

Finalmente, en julio de 2022, José Manuel Ortiz presentó en Suiza una demanda en base al Convenio de la Haya, instando a las autoridades suizas para que retornaran de forma inmediata sus hijos menores a España. En el marco del proceso iniciado por José Manuel Ortiz en Suiza para que retornaran los niños a España, los organismos de protección de la infancia suizos determinaron que los dos menores estaban en buen estado, que sus necesidades de cuidado específicas estaban siendo atendidas y que la madre, era la persona referente para los niños.

El 24/2/2023 el Tribunal cantonal de Neuchatel decidió rechazar la petición de 15/7/2022 de retorno inmediato de los dos niños cursada por el padre de los mellizos en base al Convenio de la Haya. Esa decisión fue recurrida por el mismo y ha dado lugar a la resolución del Tribunal Federal Suizo que se acaba de hacerse pública, y que avala la decisión de no retorno de los niños a España.

El Tribunal Federal suizo, en este caso, ha considerado que «si bien el desplazamiento de los dos niños a Suiza por parte de Verónica se apartó de la legalidad, el interés superior de los menores era lo que debía centrar su decisión. Siguiendo este prisma, el Tribunal da valor al hecho que habiendo sido evaluados los niños por especialistas de la administración suiza de protección a la infancia, estos, mostraron su rechazo a mantener contacto con su padre», según el mismo comunicado de la madre. La orden de búsqueda internacional fue dictada por el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Padre detenido

José Manuel Ortiz, el padre de los niños mellizos de Pozuelo de Alarcón, fue detenido el pasado 15 de octubre de 2022 en un pequeño pueblo entre el País Vasco francés y Burdeos, en la región de las Landas francesas. Ortiz está acusado de secuestrar a sus hijos gemelos en Suiza tras asaltar a la abuela materna en su casa, atarla y huir en un coche con ellos.

Los dos niños, mellizos de 7 años, fueron supuestamente secuestrados el pasado viernes de casa de su abuela y su madre, Verónica Saldaña, que reside en La Chaux-de-Fonds (Suiza).

Según la abuela, de 54 años, el pasado viernes 14 de octubre a las 12.45 los autores se presentaron en un apartamento del distrito de Arêtes. Tras agredir, supuestamente a la abuela, a quien rompieron varias costillas, la ataron, amordazaron y huyeron con los niños. La abuela pudo liberarse y llamar a la Policía a las 13.05 horas. La Policía suiza emitió una alerta y poco antes de la medianoche de ese mismo día los tres adultos y dos menores fueron encontrados en un vehículo Toyota Rav 4, color blanco modelo 2006 y matriculado en España. Los tres adultos fueron detenidos y puestos a disposición judicial y los niños devueltos a su madre en Suiza.

El 22 de septiembre un tribunal suizo celebró una vista oral para determinar si los niños podían regresar a España. OKDIARIO habló con José Manuel Ortiz poco después de que se celebrase esta vista oral y el padre de los menores explicó que «tuvimos una vista allí y la verdad que fue un poco complicado, era todo en francés y no me enteré de mucho. Me pusieron una traductora pero no era muy efectiva. El juez de allí me ha pedido que no hable con la Prensa sobre lo que allí se ha tratado por el bien de los niños» y añadía que «en cinco semanas habrá resultados, pero lo mismo hay novedades antes». Este diario respetó la petición judicial y no publicó ni una sola línea sobre esa vista en el cantón suizo de Neuchâtel.

El abogado suizo de la madre paralizó el proceso en un juzgado, argumentando que el padre tiene causas abiertas en España por denuncias de la madre. La última de estas causas abiertas por la madre se resolvió a principios de septiembre cuando un juzgado de Violencia de Género de Madrid absolvía por enésima vez al padre del delito de malos tratos denunciado por Saldaña.

Los problemas de este padre de Pozuelo de Alarcón con su ex pareja comenzaron tras su separación en 2020. Un juez dictó entonces medidas cautelares prohibiendo a la madre de los niños que saliera de la Comunidad de Madrid, pero en el verano de 2021 dejó de personarse en los juzgados en los que tenía que firmar y se fue desde Madrid hasta Cataluña, según las pesquisas policiales. Un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón del 11 de diciembre de 2020 advertía a Verónica Saldaña de que tenía que regresar «de inmediato» para permitir que se reanudara «el contacto paterno filial».

Tras llegar a Suiza Verónica Saldaña contrató al abogado Olivier Peter, conocido en España por haber defendido en su día a la ex exdiputada de la CUP Anna Gabriel y a otros 20 presos de ETA ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), con lo que consiguió que los jueces de la Unión Europea derogasen la llamada doctrina Parot, que puso en libertad a varios asesinos de toda índole en España.

A la vista de lo anterior, y siendo que «no es razonable exigir a la madre que realice un retorno voluntario a España, cuando el proceso penal por sustracción de menores que pesa en su contra, la expone a un severo riesgo de condena a prisión, la decisión es que la madre permanezca en Suiza con sus hijos. Ello porque el eventual ingreso en prisión de la Sra. Saldaña, provocaría en sus hijos un sufrimiento insoportable, y más teniendo en cuenta la fragilidad derivada de su estado de desarrollo cognitivo», asegura la nota enviada por la madre a OKDIARIO.