Los trackings del PP le dan la victoria en 6 de las 8 comunidades del PSOE

El Partido Popular afronta la recta final de campaña con un optimismo moderado. Los de Génova no quieren vender la piel del oso antes de cazarlo, pero sus sondeos internos parece que les dan motivos para hacerlo. Los populares reconocen que, desde la llegada de Feijóo a la presidencia nacional del partido, las siglas del PP no han dejado de crecer en lo que a apoyo se refiere. Un incremento que, aseguran, se ha acelerado tras la convocatoria de las elecciones del próximo 28M. Las encuestas que maneja el PP recogen una contundente victoria electoral con la que ganarían 6 de las 8 comunidades autónomas del PSOE: Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares. El PSOE podría ser primera fuerza, por poco, en Extremadura y Asturias.

El PP confía en que ganará en Aragón, La Rioja, Murcia y Comunidad Valencia con algo de solvencia. Más ajustada está la victoria en Castilla-La Mancha y Baleares. En ambos sitios se situarán como primera fuerza pero por un margen muy pequeño sobre el PSOE. Además, los populares volverán a ganar las elecciones en Madrid, en esta ocasión con mayoría absoluta para Isabel Díaz Ayuso. Además, también volverían a ser la opción más votada en Cantabria, ahora bajo el mando de Miguel Ángel Revilla.

En el ámbito municipal, las buenas noticias para el PP no son menos. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo arrasa en la Málaga de Paco de la Torre. En Madrid reconocen manejar datos más optimistas que los que se han publicado en las últimas encuestas. «A nosotros nos da que Almeida se queda a uno de la mayoría absoluta». El PP ha puesto el foco en Valencia, una ciudad y una región con tradición conservadora. Con los sondeos actuales, los de Génova no sólo lograrían echar al socialista de Ximo Puig de la Generalitat, sino que también podrían recuperar el Ayuntamiento valenciano.

De infarto será la batalla por hacerse con los Ayuntamientos de Sevilla y Valladolid. En el caso de la capital andaluza, el PP baraja la posibilidad de ganar las elecciones por la mínima. Lo mismo ocurre en la ciudad vallisoletana. «La cosa está en menos de 600 votos», afirman desde Génova.

Desde el PP, donde guardan la compostura a pesar de los buenos datos que recogen en sus sondeos, recuerdan que no es lo mismo ganar que gobernar. Ese melón se abrirá el 29 de mayo a primera hora, si no lo hace en la propia noche del 28M. Por ello, Alberto Núñez Feijóo no ha cesado en su empeño de pedir que gobierne la lista más votada. Los populares se comprometen a dejar al PSOE hacerse con la presidencia en los lugares donde ganen los socialistas, siempre y cuando estos faciliten al PP lo mismo.