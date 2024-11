Torres teme una foto con Aldama: «Es complicado asegurar que no me haya reunido con él»

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido en el Senado un crisol de versiones sobre si conoce o no al comisionista Víctor de Aldama, cerebro de la trama Koldo que acusó al ministro ante el juez de pedirle 50.000 euros de mordida. Torres ha pasado del «no le conozco» a admitir que «es complicado asegurar que no me haya reunido con él». Tampoco descarta que aparezca una fotografía de ambos juntos.

«Como me van a querer entrampar, no voy a decir que no le he visto nunca. Igual aparece en un cumpleaños determinado», ha señalado Torres a preguntas del senador de Vox, Ángel Pelayo. Torres no descarta que aparezca una fotografía suya o de otros miembros del Gobierno con el comisionista durante la celebración en un restaurante de Madrid del 60 cumpleaños del ex ministro José Luis Ábalos. Una fiesta a la que acudieron casi todos los ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez.

El ministro, al que Moncloa ha encargado llevar la portavocía sobre las causas de corrupción que rodean al Gobierno, ha comparecido en la comisión de investigación de la trama Koldo y no ha podido asegurar que no conozca a Víctor de Aldama. «Es complicado asegurar con rotundidad que no me haya reunido con Aldama. Con la certidumbre que me da la memoria, no recuerdo haberme reunido», ha explicado. Ha negado, eso sí, que esa posible reunión se haya celebrado en un chalet de Madrid.

Torres ha admitido contactos habituales con Koldo García durante la pandemia, tal y como revelan las conversaciones intervenidas por la UCO en el marco de la investigación por la venta de mascarillas y test PCR que tuvieron en el Gobierno canario de Torres a uno de sus clientes más lucrativos.

El ministro ha negado de manera tajante las afirmaciones de De Aldama ante el juez y ha señalado una contradicción: “Ese empresario asegura conocerme, pero ni siquiera sabe cómo me llamo, ya que me ha llamado Víctor Ángel Torres. Es una mentira tan obvia que ni mi nombre pudo decir correctamente”. Sin embargo, luego reconoció que cabía la posibilidad de que se hubiesen reunido.

«Ni un euro»

Dirigiéndose al diputado del PP Pedro Muñoz Abrines, el expresidente de Canarias ha lanzado un reto: “Si alguno de ustedes logra probar que yo he solicitado no 50.000, ni 20.000, ni siquiera 1.000 euros, sino un solo euro en comisión durante mi carrera política, renuncio”. Además, ha añadido: “Si no lo demuestra, será usted quien tenga que dimitir, porque estas acusaciones no son tolerables”.

La diputada del PP Laura Lima ha respondido con firmeza: “Deje de tratarnos como si fuéramos ingenuos y dimita antes de que lo obliguen, como le ocurrió a (José Luis) Ábalos”. Asimismo, ha culpado al ministro de haber dejado a Canarias “sumida en la pobreza y salpicada de escándalos”, refiriéndose al caso Koldo, las acusaciones de De Aldama y el caso Tito Berni.

Lima ha ido más allá y le ha encarado: “Míreme a los ojos y dígame, ¿ha merecido la pena traicionar a nuestra gente por estas cosas y por 50.000 euros?”. También le ha exigido que aclare ante el Congreso si ha «metido o no la mano en la lata del gofio».

El PP ha cuestionado a Torres sobre los mensajes intercambiados entre Koldo García, ex asesor de Ábalos, e Ignacio García Tapia, socio de De Aldama, preguntando por qué Koldo ha confirmado haber recibido 5 millones de euros o por qué De Aldama ha dicho que «le debe una muy grande».

Demanda a Aldama

También ha recordado que el PSOE ha presentado una demanda judicial para que De Aldama pruebe sus acusaciones o se retracte, subrayando que “las mentiras no pueden quedar impunes y tienen las patas cortas”.

El ministro también ha criticado las acusaciones del PP, destacando que “no cuentan con ninguna prueba” y ha lamentado que, una semana después de su comparecencia ante la Audiencia Nacional, no se hayan aportado evidencias que respalden las acusaciones de De Aldama.

El PP ha rechazado sus argumentos y ha reprochado al PSOE que se refiera a De Aldama como un “pequeño Nicolás”, recordando que vendió mascarillas por millones y que, según este diputado, se ha reunido con Begoña Gómez y Nadia Calviño. “Si Aldama es un agente de la T.I.A., ¿qué son ustedes? Un chiste”, ha replicado Muñoz Abrines. El ministro ha hecho estas declaraciones después de que el PP, en una interpelación durante el pleno del Congreso, haya solicitado su renuncia tras la afirmación de De Aldama de que Koldo García le pidió 50.000 euros en nombre del ministro.