El atraso burocrático y las trabas insalvables para pagar a tiempo un ERTE han desaparecido a los 3 días de denunciar el caso OKDIARIO. Este diario publicó la noticia de una viuda, Manuela, de 65 años, que ha permanecido 6 meses sin cobrar su ERTE pese a tener como única fuente de ingresos una pensión de viudedad de 518,6 euros al mes. Para colmo, la Administración pasó a exigirle un pago fiscal de más de 1.500 euros: Hacienda le reclamó el pago por IRPF de 1.504,51 euros. OKDIARIO denunció el caso. Y a los tres días, la misma Administración que no encontraba forma de pagar, ni atender, ni recibir presencialmente a Manuela y sus hijos para darles, al menos, una explicación, ha pagado el atraso.

Manuela se fue al ERTE en el peor momento. Su esperanza no era otra que la de haber seguido trabajando unos meses más para haber podido jubilarse con algo más de pensión. Pero su realidad es la de que no logró terminar 2020 con trabajo: fue incluida en un ERTE de la empresa para la que limpiaba cocinas un 11 de diciembre. Con 65 años.

Hasta hace unos días no había conseguido ver ni un sólo euro de los pagos mensuales por el sistema que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias definieron como el mayor “escudo social” de la historia española. Es más, su tormento se incremento cuando Hacienda le exigió el pago de 1.504,51 euros en concepto de IRPF. Porque Hacienda somos todos y Manuela debía pagar sus impuestos y cotizaciones para poder acceder al estado del bienestar. Todo ello, mientras ese mismo estado del bienestar no le permitía recibir ni un mes de pago del ERTE.

Ahora, el hecho de haber denunciado su caso en público, ha eliminado de golpe todas las trabas insalvables.

Manuela no pasó del 11 de diciembre sin que su empresa -Cocinas Centrales- la incluyera en un ERE. Ella trabajaba como auxiliar de servicio de limpieza por un sueldo de 587,36 euros al mes. Era fija discontinua. Desde luego, no era mucho. Pero la pensión de viudedad -518,6 euros- y la ayuda de su familia le han permitido aguantar con una esperanza: poder cobrar los meses del ERTE que no lograba cobrar.

Sin noticias de la Administración hasta la noticia de OKDIARIO

¿Se trató de un fallo de la empresa al registrar el ERTE? ¿Era un impago de la Administración? Como destacó la familia de Manuela a este diario, no llegaron ni a saberlo. Porque ha sido imposible que esa misma Administración atienda a esta mujer de 65 años. En el camino ha quedado una exigencia de Manuela a su antigua empresa para que certifique que el ERTE se ha cursado: la empresa lo ha hecho, como confirma el documento publicado por OKDIARIO, donde Cocinas Centrales firma y sella que Manuela entró en el ERTE por el Covid el “pasado 11 de diciembre y que fue remitido a la autoridad laboral para su aprobación”.

En el camino queda también una visita a esa misma autoridad laboral -el SEPE, dependiente de la ministra Yolanda Díaz- para averiguar qué ocurría con el impago: visita que fue saldada con una prohibición de entrar sin cita previa. Además, en el camino quedan “hasta diez llamadas sin contestación para conseguir aclarar qué pasa con el ERTE”.

Otros cientos de intentos de aclararse en las plataformas digitales del SEPE para conseguir la famosa cita previa. Y “otras tres llamadas en las que lo único que hicieron fue pasar la reclamación de teléfono en teléfono hasta colgar”. Porque, lo cierto, es que, ni Manuela, ni su familia han llegado a saber qué pasaba con el ERTE. Ni un comentario hasta que la publicación en este diario ha desatascado el pago de la Administración y ha cobrado el ERTE.