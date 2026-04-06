Senegal ha abierto durante dos días una «embajada ambulante» en La Coruña para atender a sus inmigrantes residentes en Galicia y Castilla León gracias a la que cientos de inmigrantes sin papeles se podrán acoger a la regularización masiva anunciada por el Gobierno de España.

Cientos de senegaleses, muchos indocumentados, hacen cola desde este domingo para renovar sus pasaportes pero también para obtener la documentación que rompieron al llegar a España para evitar que los repatriaran a su país de origen.

La regularización masiva del Gobierno les ha dado otra oportunidad para permanecer en España y no la van a desaprovechar. El plazo para solicitar una nueva documentación o renovar la actual en esta «embajada ambulante» expira este lunes.

«Colar gente en la regularización masiva»

La «embajada ambulante» se ha instalado en la Casa de la Cultura Salvador de Madariaga de La Coruña y fuentes policiales confirman la ausencia de incidentes durante los dos días que va a estar abierta a sus nacionales senegaleses.

También confirman la abundancia de inmigrantes indocumentados en las colas de acceso a la «embajada ambulante». «No tienen documentación porque entraron de forma ilegal o la rompieron para evitar que se les repatriara a Senegal, y ahora necesitan acreditar su país de origen», explican las mismas fuentes policiales.

«Al final se trata de «colar» a cientos de inmigrantes irregulares» en la anunciada regularización y ellos no lo ocultan», explican las mismas fuentes.

Con apoyo del Ayuntamiento y la Xunta

El proceso cuenta con el apoyo y ayuda logística y de personal del Ayuntamiento de La Coruña, de la Xunta de Galicia y de varias ONG. No hay quejas porque la prohibición de reservar cita ha acabado de raíz con la reventa de números entre inmigrantes.

Sólo este domingo, la «embajada ambulante» compuesta por personal de la embajada de Senegal en Madrid desplazados hasta la zona por la ausencia de consulados en otras provincias, atendió a más de 300 personas de los casi 500 inmigrantes que se concentraron en la zona.

La delegación diplomática tenía previsto cerrar sus puertas hoy lunes a las 20:00 horas, pero ya adelantan que seguirán atendiendo a emigrantes hasta que no quede ni uno sin resolver sus necesidades.