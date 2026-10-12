Sánchez usa a Maricarmen el 12-O con un vídeo electoralista donde apela al «derecho a poder vivir en tu casa»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado la Fiesta Nacional, que se celebra este 12 de octubre, para difundir un vídeo electoralista en el que usa el caso Maricarmen y apela al «derecho a poder vivir en tu casa».

El jefe del Ejecutivo socialcomunista sostiene en el vídeo que hay «muchas formas» de vivir España y hace referencia a «derechos conquistados» como el derecho a la vivienda, a la educación o la sanidad.

«Hay muchas formas de vivir esta España nuestra, porque somos muy distintos y eso está bien. Lo que nos une no es pensar todos igual, lo que nos une es todo lo que hemos sido capaces de construir juntos, y que hoy forma parte de nuestro día a día: el derecho a opinar lo que quieras, a estudiar tengas los recursos que tengas, a recibir atención sanitaria, a poder vivir en tu casa, a ser y amar a quien quieras, a envejecer con dignidad», señala Sánchez en el vídeo, publicado en la red social X y recogido por Ep.

Mientras se suceden imágenes de viviendas, gastronomía, logros deportivos, servicios públicos, referencias culturales y movilizaciones sociales, el presidente del Ejecutivo asegura que en los colores de la bandera de España «caben muchas cosas», tanto «los derechos conquistados como sociedad» como «los que quedan por llegar», señala en clave electoral. «Este 12 de octubre llevamos nuestros derechos por bandera», concluye. Y lo hace después después de ocho años en el Gobierno sin resolver el problema de la vivienda.

Entre las imágenes de movilizaciones sociales aparece una escena de la manifestación del pasado 8 de octubre en recuerdo de Maricarmen, la mujer de 87 años que murió el día de antes en el hospital y que fue desalojada por orden judicial del piso en que residía desde 1956.

En el vídeo puede verse a los manifestantes en torno a la Puerta de Alcalá, donde guardaron un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen.

Cabe recordar que el equipo jurídico de Maricarmen ya había alcanzado un acuerdo con Urbagestión para que regresara a su piso tras la mediación del Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP).

Fue precisamente el desahucio de Maricarmen y la movilización de la extrema izquierda antisistema, con acampadas en distintos puntos del país, como la Puerta del Sol de Madrid, lo que llevó al Gobierno a aprobar de urgencia dos decretos leyes que fueron luego tumbados por el Congreso de los Diputados con los votos de PP, Vox, UPN y Junts. Esta derogación llevó a Sánchez a anunciar el pasado lunes un adelanto electoral de las próximas generales para el 29 de noviembre.

Abucheos a Sánchez

En el acto institucional con motivo del 12-O, el presidente del Gobierno ha sido recibido este lunes con insultos, pitos y abucheos a su llegada a la Plaza Cánovas del Castillo cuando asistía a la tradicional parada militar presidida por los reyes Felipe VI y Letizia.

Sánchez llegó en coche oficial y tuvo que esperar unos 3 minutos dentro del mismo, antes de bajar y posicionarse junto a las autoridades para recibir a los monarcas.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebró este lunes el Doce de Octubre y aseguró que espera que sea el «último desfile» del Día de la Fiesta Nacional con Pedro Sánchez en La Moncloa, según declaraciones a Telemadrid recogidas por Ep.

«Es un gran día porque hoy celebramos la Fiesta Nacional, el Día del Pilar, el Día de la Hispanidad, el orgullo de ser hispanos y formar parte de esta gran comunidad y también es el último desfile de Sánchez, con lo cual estamos todos muy contentos y seguramente él también porque ya se le va a acabar este martirio», señaló la presidenta regional y líder de los populares madrileños.