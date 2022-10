Sánchez presiona a Llop para que acepte ser candidata del PSOE para enfrentarse a Almeida

Tras el ‘no’ del poeta y director del Instituto Cervantes Luis García Montero y el de varios ministros a encabezar la candidatura del PSOE al ayuntamiento de Madrid, de cara a las elecciones del mes de mayo, Pedro Sánchez tiene ya a una favorita como candidata: Pilar Llop, ministra de Justicia. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, según fuentes cercanas a la ministra, presiona a la ex diputada autonómica y ex presidenta del Senado para que acepte el reto de medirse ante el actual alcalde José Luis Martínez-Almeida. Aunque a ella no le entusiasma demasiado, apuntan, es la única de las que se habían nombrado hasta ahora que no le había dado un ‘no’ rotundo.

La carrera política de Llop va estrechamente ligada a la de Pedro Sánchez. La jurista entró en política en 2015 como número ocho de la lista de Ángel Gabilondo en las elecciones autonómicas madrileñas. Un año más tarde su nombre, que siempre ha sonado para varios cargos, se llegó a anunciar como tándem del secretario general del PSOE en la lista por Madrid al Congreso. Puesto que finalmente acabó ocupando otra jurista, la actual ministra de Defensa Margarita Robles. Llop se mantuvo en el Parlamento regional hasta que en 2018, tras la moción de censura, fue nombrada Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Abandonó el cargo unos meses más tarde para volver a la asamblea madrileña, siendo designada senadora autonómica. A finales de 2019 fue elegida presidenta de la Cámara Alta. En 2021 Sánchez la nombró ministra de Justicia.

La predilección del jefe del Gobierno por Llop se produce después de la negativa de varias caras conocidas a dar el paso. Antes que a la expresidenta del Senado, Sánchez, sondeó a los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños, además de a diferentes independientes. Todos le dijeron que no a medirse contra el actual alcalde del PP. Las perspectivas electorales de los socialistas son realmente malas. Y nadie quiere ser el responsable del fracaso electoral en la capital del país. Más allá de eso, además, hay una importante división en el seno del PSOE sobre quién debe ser el número uno, pues los nombres que ha defendido Pedro Sánchez hasta ahora, tanto la anunciada y rechazada González, como los ministros e independientes, no cuentan con gran respaldo de las bases. Estas apuestan mayoritariamente por la concejala Emma López.

Designación

El PSOE de Madrid pretende dar a conocer públicamente al rival de José Luis Martínez-Almeida dentro de 15 días. Aunque Ferraz hace semanas que sostiene tener elegido al candidato, que anunciará el secretario general autonómico Juan Lobato, la realidad es muy distinta. Pues aún ahora Sánchez está ejerciendo presión para que Llop acepte esta responsabilidad. Un reto nada fácil para unos socialistas que hace cuatro años cosecharon el peor resultado electoral en la capital española. Tras varios intentos para tener a un candidato potente, después de obligar Sánchez a la líder del PSM en Madrid Ciudad Mercedes González a renunciar a ser la alcaldable una vez ya presentada, los socialistas prevén tirar del Consejo de Ministros en estas elecciones municipales.