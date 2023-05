La visita de Pedro Sánchez a EEUU servirá para ratificar varios acuerdos. El socialista llega a la reunión con Joe Biden con la promesa de que España sirva de destino a la inmigración regular procedente de América Central y del Sur. La gestión del flujo migratorio es un aspecto especialmente problemático para los mandatarios norteamericanos. España participará en el proyecto por el que el Gobierno de EEUU establecerá centros regionales en varios países del continente para canalizar inmigrantes procedentes de la República Dominicana, Ecuador, Colombia, Honduras o Guatemala. Según el Gobierno español, este acuerdo tiene como objetivo cubrir las demandas del mercado de trabajo que actualmente no están satisfechas. El número de parados en el primer trimestre del año asciende a 3.127.800 personas (tasa de paro del 13,26%), según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), un 3,4% que en el trimestre anterior.

Aún así, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reiteró este jueves, en su encuentro con el secretario de Estado norteamericano, Tony Blinken, su disposición a que España sea un canal migratorio. Los centros permitirán dirigir el flujo de personas con intención de migrar hacia vías regulares, a través de la protección internacional o las autorizaciones de trabajo y residencia. España colaborará con este proyecto identificando y asesorando a personas que puedan ser elegibles para alguna de las vías de inmigración regular hacia nuestro país. Albares ha justificado que «cuando todos nosotros tenemos en nuestros mercados de trabajo necesidades para encontrar mano de obra en sectores muy determinados, también queremos mostrar» que la vía de la «inmigración segura, ordenada y regular existe».

Consultado por OKDIARIO, el Ministerio de Inclusión, al que corresponderá gestionar el proyecto, desconoce por ahora cuántos inmigrantes llegarán a España. El Departamento de Estado de EEUU ha valorado y agradecido «los esfuerzos de España» como «aliado clave» para desviar la llegada de inmigrantes.

Título 42

El acuerdo coincide con el fin del llamado Título 42, la norma aprobada por Donald Trump en plena pandemia que ha permitido a EEUU expulsar a inmigrantes con el objetivo de detener la propagación del Covid. Bajo esta orden, que ha sido sucesivamente ampliada por Biden, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras estaba autorizada a prohibir la entrada a personas que «potencialmente» representasen «un riesgo para la salud».

Ahora, EEUU teme las consecuencias, que ya se han dejado notar. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha difundido en las últimas horas un vídeo en las redes sociales dirigido a quienes pretendan cruzar la frontera de forma ilegal. «Las fronteras no están abiertas», ha advertido, señalando que «las personas que lleguen a la frontera sin utilizar una vía legal serán consideradas no aptas para pedir asilo». «Estamos preparados para procesar humanamente y expulsar a las personas que no tengan una base legal para permanecer en EEUU”, ha sentenciado.

Las consecuencias del fin de esta medida de la política migratoria de Trump se han dejado ver incluso antes de que expirase. En los últimos días, decenas de miles de personas se han acercado a la frontera norte de México, e incluso 11.000 personas cruzaron a Estados Unidos en un solo día este miércoles.

Dentro del país, los centros de recepción de inmigrantes están dejando que aquellas personas que hayan solicitado asilo se vayan sin tener todavía una fecha programada para la vista en la que tratarán de demostrar que tienen base legal para permanecer en el país, en una medida que pretende liberar espacio antes de la presumible entrada de más personas.

Normalmente, las personas permanecen en estos centros hasta dicha vista, para evitar que no se presenten y se queden en el país de manera irregular, pero los centros de acogida están desbordados y no pueden acoger a nadie más, por lo que hay cientos de personas en las calles de ciudades fronterizas como El Paso (Texas), uno de los puntos por los que más inmigrantes cruzan.