Un Sánchez hundido en las encuestas se apropia de la victoria de los demócratas sobre Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido reaccionar al hundimiento del PSOE en las encuestas después de la catástrofe ferroviaria de Urda y se ha dirigido a sus seguidores con un mensaje en el que hace suya la victoria de los demócratas sobre Donald Trump en los midterms de Estados Unidos.

Sánchez ha compartido este miércoles un mensaje en su cuenta oficial de X, antes de su comparecencia institucional para anunciar a Carlos Cuerpo como relevo de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes. «Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que sólo empobrecen», ha dicho, dando por hecho que los ciudadanos de Estados Unidos han votado contra «el odio», el «machismo», el «negacionismo climático» y los «privilegios de las élites» en las denominadas midterms, las elecciones legislativas a mitad de mandato en las que se renuevan parcialmente las dos cámaras.

«Ocurrió en Brasil», ha dicho, recordando la reciente victoria del comunista Lula da Silva. «Acaba de ocurrir en EEUU. Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona», ha añadido Pedro Sánchez, lanzando a sus seguidores contra PP y Vox, distinguiéndoles como «ultras».

Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites. Ocurrió en Brasil.

Acaba de ocurrir en EEUU.

Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 4, 2026

El tuit de Sánchez responde al duro correctivo que se ha llevado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la jornada de las midterms, las elecciones de medio mandato al Congreso y Senado en el país norteamericano. En ellas, el Partido Demócrata ha recuperado la mayoría en ambas cámaras, cumpliendo sobradamente con lo que predecían las encuestas y dejando un panorama espinoso al presidente de cara a sus dos últimos años en la Casa Blanca.

Sánchez anuncia el relevo de Puente

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles, en torno a las 9:00 horas, desde el Palacio de la Moncloa tras publicar el mensaje en X, en este caso para informar de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y para anunciar a su reemplazo, el vicepresidente primero del Gobierno y también ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El jefe del Ejecutivo ha agradecido la decisión de Puente, del que dice que ha dimitido «por empatía, coherencia y dignidad política». Además, ha resaltado que el ya ex ministro «ha trabajado sin descanso para mejorar la vida de los ciudadanos de nuestro país», pese a los 115 muertos de los accidentes ferroviarios de Adamuz, en enero, y Urda, hace tan solo una semana.

«Ha sabido abordar los desafíos con transparencia», ha subrayado Sánchez, hablando de Puente, sobre el que también ha destacado que «ha dado un paso a un lado para demostrar el enorme respeto que la sociedad y su Gobierno sienten por las víctimas».

«Teniendo en cuenta que queda menos de un mes, he informado al jefe del Estado que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, asuma de forma transitoria la responsabilidad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible», ha anunciado Pedro Sánchez, quien ha resaltado que su Gobierno, «como este país, ha salido siempre más fuerte de cada crisis y lo vamos a volver a hacer».