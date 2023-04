Hace días que tenía el anuncio preparado. Como tiene otros que están por comunicar. Pero sus socios de Podemos en el Gobierno no sabían nada de la construcción de 20.000 nuevas viviendas en suelo del Ministerio de Defensa. «El anuncio nos ha pillado por sorpresa», decían fuentes de la formación morada, pese a que desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra se trabaja a fondo el derecho a acceder a una vivienda. De ahí, su empeño con la ley, que se aprobará este jueves, pese a que Sánchez y el PSOE tratan de capitalizarla de de forma única. Yolanda Díaz, sin embargo, sí era consciente de ello. Sánchez se lo compartió horas antes, en el café previo a la celebración del Consejo de Ministros.

Desde la organización morada afean a Sánchez «los anuncios electoralistas» como el de hoy para «intentar ganar votos con un tema que genera tanto dolor a los ciudadanos». Recuerdan que la futura norma, que acordaron hace sólo unos días junto a ERC y Bildu, contempla que todas las nuevas promociones reserven el 40 por ciento a vivienda protegida y que el 15 por ciento sea para alquiler social. Por lo que «no es necesario construir más». En el entorno de la secretaria general de Podemos le piden al presidente del Gobierno «exigir y hacer cumplir de manera extensa» la ley una vez esté en vigor, «como mejor garantía» de que los españoles tienen acceso a la vivienda.

Según la dirección podemita la futura ley «tiene herramientas de sobra para ampliar de manera rápida, mucho más que construyendo» el parque de viviendas en alquiler. De hecho, no son partidarios de más ladrillo. Por lo que consideran que «todo es electoralismo».

Según las mismas fuentes Sánchez no les ha comunicado «ningún anuncio» en relación a la vivienda de las últimas semanas. Ni el que realizó en la Convención Municipal del PSOE de Valencia, ni el que realizó en el Congreso ni el que ha realizado hoy en el Senado. Aun así, celebran que «aunque sea de esta forma, va dando cumplimiento a lo que hace años que venimos defendiendo nosotros y que ellos [el PSOE] no consideraba importante hace no mucho».

Los socialistas han hecho suyas las múltiples medidas que venía defendiendo Podemos tras comprobar, con el CIS en la mano, que el acceso a la vivienda y el precio de la misma es a día de hoy una de las principales preocupaciones de los españoles.