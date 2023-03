El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, vuelve al ataque contra el Partido Popular con los sondeos -excepto el CIS- reflejando un trasvase de votos cada vez mayor de los socialistas a los populares. Este sábado, durante el Comité Federal, el líder del Ejecutivo ha acusado al PP de ser «un partido capaz de todo, desde destruir pruebas a martillazos a corromper policías».

Asimismo, Pedro Sánchez, que en su día rompió con el principal partido de la oposición, hoy ha vuelto a poner como ejemplo a Pablo Casado, centrando sus críticas contra el actual presidente, Alberto Núñez Feijóo. «El PP de Casado marcó cierta distancia con la ultraderecha con un discurso muy duro contra Vox y el proyecto de Feijóo pasa por reeditar gobiernos con la ultraderecha allá donde pueden», ha señalado, antes de hablar del acuerdo con los conservadores que suscribió el año pasado Alfonso Fernández Mañueco tras las elecciones en Castilla y León.

Respecto a la posición de Feijóo durante la moción de censura que se debatirá esta semana con el economista Ramon Tamames como candidato, Sánchez ha verbalizado que «hemos pasado de la colisión en tiempos de Casado hemos a la colusión en tiempos de Feijóo». Por ello, se pregunta «¿a qué viene tanta desesperación e impaciencia para poner fin a la legislatura?». En su opinión, «están atacados porque hay un Ejecutivo que gobierna para la mayoría y no se inclina ante los poderosos».

Por otro lado, Pedro Sánchez ha afeado al líder de Vox, Santiago Abascal, que «haya buscado un candidato de quita y pon» para censurar la acción del Ejecutivo, en lugar de presentarse él mismo como líder de la formación que la propone de la misma manera que lo hizo hace dos años. «Para todo tienen la misma receta: elecciones anticipadas para volver a hacer lo que ya hicieron en 2013».

El secretario general del PSOE ha lamentado que el PP y Vox opten por «un plus de agresividad con quien más difícil tiene defenderse, como las mujeres o los homosexuales». También contra los pensionistas al no apoyar su reforma de las pensiones. En su opinión «para la derecha las pensiones dignas es un lujo insostenible, para nosotros un derecho irrenunciable». Sánchez ha criticado la posición de los populares al no apoyar el acuerdo para la revalorización de las pensiones que aprobó este jueves el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria.