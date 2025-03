Ruth Merino: «Montero miente mucho, decidiremos lo mejor para Valencia con la letra pequeña de la quita»

La consellera de Hacienda y Economía de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino, ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de mentir constantemente. «Montero miente mucho», afirma Ruth Merino en una entrevista a OKDIARIO. En la entrevista, la consellera deja claro que «la condonación no es la solución, es un parche», pero deja la puerta abierta a leer «la letra pequeña» (como dijo el presidente de Aragón, Jorge Azcón) del texto final, cuando acabe el trámite parlamentario, del acuerdo de condonación que Montero, Cataluña y el resto de comunidades socialistas aprobaron el miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pactado sólo con ERC. Los consejeros del PP dejaron plantada a Montero. Ahora tocaría mantener la unidad de acción del PP hasta el final. Montero cree que conseguirá fisuras.

Sobre la reconstrucción de Valencia tras la riada de octubre, Ruth Merino acusa gravemente a Sánchez: «Desde el primer día Sánchez sólo se ha dedicado a intentar construir el relato de que solamente hay una parte culpable de lo que pasó. Nosotros estamos en la reconstrucción. No sé si a Sánchez le importa lo suficiente la reconstrucción de Valencia». ¿Sólo le importa cargarse a Mazón?, le preguntamos. Responde Ruth Merino: «Los hechos están ahí todos los días».

PREGUNTA.- Montero dice que las comunidades del PP terminarán aceptando la condonación.

RESPUESTA.- Cada vez que habla Montero sube el pan y suben los impuestos. Dudo de su palabra. De lo que dice o promete a la realidad varía mucho. Llevamos años con la financiación sin que nos haga caso. Aprobaron de forma indigna ese acuerdo de condonación esta semana. Ahora tiene que tramitarse como ley orgánica. Lo que pase de aquí en adelante puede variar mucho, de lo que hay ahora a lo que haya encima de la mesa, para valorar la letra pequeña. Cuando llegue ese momento tomaremos la mejor decisión para los valencianos. Exigimos que se hable de la deuda en el contexto de la reforma del sistema de financiación. Nos van a oír siempre lo mismo.

P.- ¿No descarta aceptar si la letra pequeña les convence?

R.- Lo que no descarto es que, llegado el momento, si se habla de darle una solución a la deuda, vía reestructuración, en un contexto serio de reforma del sistema de financiación, y mientras llega un fondo de nivelación para las comunidades infrafinanciadas, hablemos de todos esos temas juntos. El parche de la condonación no soluciona los problemas de la Comunidad Valenciana. Ni nos permite salir a los mercados ni podemos utilizar ese ahorro de intereses en educación, sanidad, servicios sociales o la reconstrucción de la DANA. En breve estaríamos igual porque el problema de base es la infrafinanciación. Si se dan todas esas circunstancias, seremos los primeros negociando lo que llevamos tanto tiempo exigiendo.

P.- Por tanto, ¿si Montero mantiene esto sin hablar de reforma ustedes seguirán diciendo que no?

R.- El miércoles dijimos «no» a unos criterios que no benefician a la Comunidad Valenciana. Los informes de FEDEA y nuestros expertos son demoledores. Si Montero tuviera un poquito de responsabilidad se lo replantearía. Y, aparte, las formas. El anuncio lo hizo ERC y nos lo pusieron en la mesa para firmarlo. ¿Quieren que les pongamos más fácil sus cesiones a los independentistas?

P.- ¿Habrá hasta el final unidad de acción de las comunidades del PP?

R.- Los principios fundamentales del sistema de financiación, con reestructuración de la deuda, los tenemos clarísimos. Ahora bien, cara a esas reuniones bilaterales, cuando llegue ese momento, decidiremos qué hacemos. Trabajamos por la igualdad de todos los españoles. Ellos seguirán con la financiación singular de Cataluña para destrozar la Agencia Tributaria. Por ahí sí que no vamos a pasar. Es el bucle: exigencia del independentismo y concesión de Sánchez. No es forma de manejar un país.

P.- Montero dice que les llamará bilateralmente desde el lunes. ¿Irán?

R.- También lo dijo en febrero y julio de 2024 y no lo ha hecho. Si nos llama iremos por lealtad institucional y responsabilidad, pero con un papel previo para saber de qué vamos a hablar y no como hasta ahora.

P.- ¿Miente mucho Montero?

R.- Sí. Lo más reciente. No ha aprobado el FLA extraordinario para cubrir déficit y atender la tesorería de servicios fundamentales y es la primera vez que ocurre. Dice que porque no se han aprobado los objetivos de estabilidad. Falso. Eso ya ocurrió otros años y sí hubo FLA extraordinario. Miente Montero cuando dice que no puede haber recursos a fondo perdido para la reconstrucción de la riada porque no hay Presupuestos del Estado. Falso. Luego han llegado a algunos municipios.

P.- Montero habla, como Pilar Alegría, del ejemplo de la hipoteca…

R.- Es su última mentira. La deuda no la quitan. Pasa a tener un titular diferente. Los valencianos seguiremos debiendo lo mismo como españoles porque pasa al Estado. La deuda se mutualiza, no desaparece. Lo pervierten todo para confundir a la gente. También es falso que se pueda usar el ahorro de intereses para sanidad o colegios. Hay una regla de gasto, unas normas europeas, que no nos podemos saltar.

Reconstrucción de Valencia

P.- Están en la reconstrucción de la DANA. Si Montero les prometiera autorizar ese gasto en Consejo de Ministros, ¿aceptarían?

R.- AIReF y las agencias de calificación han dicho que esto es una barbaridad. Si quieren ayudar que pongan más recursos y reformen un sistema de financiación complejo y nada equitativo. La condonación es un parche. Sólo quieren, con nuestro voto, que Sánchez y Montero se salgan con la suya en algo previamente amañado con los independentistas.

P.- ¿Son conscientes de que Sánchez quiere ahogarlos económicamente y sólo busca el relato político con la DANA?

R.- Sí. Lo vemos todos los días. Ni siquiera ahora Sánchez deja de pensar en sus propios intereses, en seguir en el poder a toda costa. Son seis años de agravios en financiación con la Comunidad Valenciana. Y ahora lo acompañan con un relato de falacias y falsedades. Sánchez no nos lo está poniendo fácil. Le hemos pedido recursos a fondo perdido y un FLA extraordinario por la DANA y nos lo niega con mentiras. La condonación no ayudaría a la reconstrucción ni en un solo euro. Lo que dice Montero es falso.

P.- ¿Cuánto les ha llegado de los 16.000 millones que prometió Sánchez?

R.- Hay una premisa. La mayoría de los 16.000 millones que prometieron a bombo y platillo no son ayudas. Una gran parte son avales ICO que hay que devolver con intereses o lo que ya hemos aportado al Consorcio de Seguros cuando pagamos un seguro de vida, hogar… Aquí, la gente, familias, autónomos, pymes, empresas más grandes… necesitan ayudas a fondo perdido y que no tributen. Como nosotros hemos hecho con las de la Generalitat. Nuestras ayudas a fondo perdido son más ágiles y eficientes que las del gobierno, que están ralentizadas.

P.- ¿Sánchez no quiere la reconstrucción de Valencia y lo que quiere es cargarse a Mazón?

R.- Desde el primer día Sánchez sólo ha estado intentando construir el relato de que solamente hay una parte culpable de lo que pasó. Nosotros estamos en la reconstrucción. No sé si a Sánchez le importa lo suficiente la reconstrucción de Valencia.

P.- ¿Le importa más cargarse a Mazón?

R.- Los hechos están ahí todos los días.

P.- Diana Morant no descarta una moción de censura.

R.- Quien ha dado la cara desde el primer día es Mazón y no Sánchez, ese presidente con el que Diana Morant comparte Consejo de Ministros. Lo que tendría que hacer una ministra que se dice valenciana es pelear alguna vez por los intereses de la Comunidad Valenciana.