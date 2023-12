Rosell llama «OKK» a OKDIARIO por adelantar en exclusiva su retorno al juzgado: «Se enteran antes que yo»

Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la violencia de género y ex alto cargo de Podemos, ha cargado este lunes contra OKDIARIO por adelantar la noticia de su regreso a la judicatura. La jueza dice que «según OKK diario (sic), volver a mi puesto de trabajo es ‘puerta giratoria’. Y me insulta». Confirma la información de este periódico y lamenta que se «notificara» antes a este periódico que a ella. «Yo sólo se lo comuniqué al CGPJ y aún no está publicado en la web. Alguien se lo ‘notificó’ a OKK diario antes que a mí. En fin».

La juez adjunta tres capturas de pantalla de este diario recortando el titular de la noticia. Por otra parte, da a entender que no le gusta el editorial, según el cual «la hipocresía de la hasta hace nada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la podemita Victoria Rosell, daría para escribir un tratado sobre el cinismo y la doble moral».

Además, es mentira que la información no esté publicada en la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal como Victoria Rosell asegura. El órgano de gobierno de los jueces en aras a la transparencia sí hace público los temas que trata en su comisión permanente. Nadie notificó nada a este periódico. La Redacción de OKDIARIO contrastó la información con fuentes oficiales del CGPJ que confirmaron la noticia.

Victoria Rosell tacha a este periódico de «o-caca diario» y lanza a sus seguidores a criticarlo. Sus simpatizantes en las redes vuelcan su odio contra OKDIARIO en cientos de mensajes hablando de «terrorismo informativo», «tabloide de calumnias» o «panfleto que promueve el lawfare».

Según 0Kk diario, volver a mi puesto de trabajo es “puerta giratoria” (Del “legislativo” al judicial🤦🏼‍♀️🤣) Y me insulta. Por cierto, yo solo se lo comuniqué al CGPJ y aún no está publicado en la web @PoderJudicialEs

Alguien se lo “notificó”

a 0Kk diario antes que a mí. En fin. pic.twitter.com/c2tlQVjozA — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) December 18, 2023

Guiño de Montero a Rosell

Precisamente este lunes Irene Montero, ex ministra de Igualdad y ex jefa de Rosell, ha salido en defensa de Victoria Rosell. En una entrevista en televisión ha asegurado que la jueza ha sido víctima de lawfare porque el ex juez Salvador Alba intentó perjudicar a su compañera de carrera judicial. Montero asegura que Alba diseñó informes falsos para justificar una querella contra la también ex diputada de Podemos.

La ex ministra ha celebrado que, «por suerte», se consiguió acreditar que había fabricación de pruebas falsas y ese «juez corrupto» hoy está en la cárcel. «Pero si no se hubiese podido demostrar, seguramente le hubieran roto la vida, no solamente la profesional sino su vida como magistrada», ha remarcado en referencia a Victoria Rosell.

Montero ha insistido en el argumentario de Podemos según el cual el lawfare es uno de los «grandes problemas» de España. Asegura que se ha ejercido «contra Podemos y contra el independentismo». Considera que daño causado contra el partido morado ya es «irreparable».

La ex miembro del Gobierno de España hasta hace un mes pide que Podemos no desaparezca porque se atreve a hablar de «machismo judicial» cuando el PSOE no quiere «dar batalla». «Nosotras lo que queremos es que en este país se respete el Estado de Derecho y que no haya prácticas corruptas desde los sectores reaccionarios del Poder Judicial y del poder mediático», ha zanjado.