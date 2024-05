La extrema izquierda llama a la violencia en Colón: «¡Vamos a quemar la Conferencia Episcopal!»

Fracaso estrepitoso de la extrema izquierda en Madrid. Apenas doscientas personas se han congregado este domingo en la plaza de Colón al grito de «¡fascismo no!», «¡Milei basura vos sos la dictadura!», «¡sanidad pública!» y «¡vamos a quemar la Conferencia Episcopal!». El objeto de la concentración, convocada por el movimiento izquierdista ‘Mi voz, mi decisión’, ha sido protestar contra el evento de Vox Viva 24 donde se han dado cita personalidades internacionales como el presidente de la República Argentina, Javier Milei, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, o la líder de Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen.

Bajo el lema «Todas a Colón contra el fascismo», la concentración ha sido un totum revolutum de ideas progresistas donde se han mezclado consignas contra todo lo que no case con la izquierda, sea Vox, Javier Milei o la sanidad privada. «Yo protesto contra todo lo que anula los derechos humanos y los derechos de las feministas», dice una mujer que porta un cartel contra el fascismo donde menciona a Putin y a Milei, políticos con ideas totalmente contrapuestas.

Otros, sin embargo, han acudido sin saber sobre que había que protestar. «Yo no sé de que va nada ¿me lo puedes explicar?», confiesa un hombre que viste un kilt escocés y que lleva la cara pintada de verde. Este medio le aclara que la concentración es contra el fascismo a lo que responde con otra pregunta: «¿y que es el fascismo?»

Ahora bien, en dicha reunión de simpatizantes de la ultra izquierda también han acudido políticos de Podemos como el diputado Gerardo Pisarello, argentino de nacimiento que ha cargado duramente contra Javier Milei sobre el que afirma que es un fascista. «Apoya el régimen de Videla», se justifica el político quien es, además, Secretario Primero de la Mesa del Congreso de los Diputados.

Precisamente contra el presidente argentino se han lanzado varias consignas. Una de ellas pronunciada por un hombre envuelto en una bandera con la imagen de Cristina y Néstor Kirchner. «Es lo mejor que hemos tenido en Argentina después de Perón y de Evita», asegura un nostáligo de la dictadura peronista que comparte concentración con pro palestinos, indigenistas y colectivos LGTBI. Otro manifestante se ha acercado a gritar contra Vox y Milei mientras las personas alrededor insultaban a este periódico. «¡Medio de la burguesía!» y «¡fascistas!», son algunos calificativos con los que han descrito a OKDIARIO, un ejemplo más de la tolerancia que abandera la izquierda.

Asimismo, un grupo de jóvenes han comenzado a cantar, megáfono en mano, contra la Conferencia Episcopal Española, contra el presidente argentino y a favor de abortar libremente. «¡Van a ver que llegamos las aborteras en rebelión!» y «¡Vamos a quemar la Conferencia Episcopal por machista y patriarcal!», han sido algunos cánticos que se han escuchado este domingo en Colón.

Cabe decir que la pequeña concentración se ha mezclado en algunos momentos con viandantes de la capital y con turistas que se acercaban a los puestos comerciales ubicados en la misma plaza de Colón. Algunos curiosos hasta se han acercado a ver el panorama repleto de banderas reivindicativas. «Pero, ¿quienes son esta gente?», ha preguntado extrañada una señora.

Viva 24

Al mismo tiempo, en la plaza de toros de Vistalegre el partido de Abascal ha logrado reunir a más de 10.000 personas que han vitoreado a los distintos líderes conservadores que han participado en el acto. Milei, que se encuentra desde el jueves de visita en España, ha pronunciado un discurso donde ha hecho un guiño a las acusaciones de corrupción que rodean a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez: «Hay quien tiene una mujer corrupta y se toma 5 días para pensarlo».

«Las élites globales quieren imponer el socialismo, pero no saben que calaña y que clase gente atornillada al poder puede producir ni que niveles de abuso puede general. Aun cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y tarda 5 días para pensarlo», ha asegurado Milei en el evento Viva 24 de Vox, recordando esos 5 días de reflexión que se tomó Sánchez para anunciar si dimitía o seguía al frente del Gobierno.

A Javier Milei le ha presentado Santiago Abascal, que le ha dado la bienvenida al escenario ante un atronador griterío y una cortina de aplausos. Con una carpeta bajo el brazo y saludando al auditorio, se ha abrazo de Abascal y se ha dirigido al estrado para iniciar su intervención.

«¡Viva la libertad, carajo!», ha comenzado Javier Milei, recordando el característico lema que le aupó a la presidencia argentina. «El viernes, presentando mi libro, contaba que cuando inicié esta batalla cultural estaba más solo que Adán el Día de la Madre. Uno de los pocos que me abrazó fue Santiago Abascal», ha asegurado.

«Han pasado algunas cosas en estos dos años, cuando me presenté acá. Era diputado, enfrentábamos a la totalidad del sistema político en Argentina. Ahora tengo un trabajo más complicado y particular, pero nunca he dejado de lado ser un humilde divulgador de las ideas de la libertad», ha recordado Milei en referencia a su presencia en el Viva 22.