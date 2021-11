El ex presidente Mariano Rajoy ha lanzado un aviso al Gobierno socialcomunista, al que ha recordado que sólo se puede salir de la crisis económica si «no hace tonterías» y abandona el «dogmatismo y el sectarismo». Rajoy, que habla con conocimiento de causa por la experiencia que le brinda el haber gestionado ya la salida de la anterior crisis económica, estima que lo que toca ahora es aplicar «una buena política económica y hacer reformas, no contrarreformas».

El último presidente español del Partido Popular ha participado este lunes en la jornada inaugural del llamado Reset – I Foro Non Stop Internacional Digital de Directivos. Allí ha rememorado la gestión que se puso en marcha durante sus mandatos, marcados por la exitosa batalla contra la crisis económica que estalló en 2008.

Rajoy ha trazado las diferencias entre aquella crisis y la actual en base a diferentes aspectos, como el origen de cada una de ellas o el papel de Europa en las mismas. El hecho de que la de ahora esté tan mediatizada por la pandemia sanitaria hace que, en su opinión, tenga una salida más sencilla si no se hacen «tonterías», algo que, por contra, no está tan claro: «Algunas ya se están haciendo».

A juicio de Rajoy, la economía hoy en España está «mucho más preparada» que quince años atrás gracias, entre otras cosas, a las reformas que su Gobierno puso en marcha, entre las que ha citado la laboral, la energética o la de estabilidad presupuestaria.

Previsibles y creíbles

A partir de ahí, el ex presidente y ex líder del PP ha apostado por llevar adelante una buena política económica, para lo cual considera que conviene que los gobernantes hagan un buen «diagnóstico», «generen confianza» y tengan «credibilidad».

Marca de la casa de Rajoy: «Y para ello se necesita cierta previsibilidad y saber qué se quiere hacer», así como evitar «los cambios de criterio» que, ha apuntado, se están viendo en el seno del Gobierno con la reforma laboral, las pensiones, el alquiler o el impuesto de plusvalía y que, en su opinión, son «letales» para generar confianza.

En este punto, Rajoy ha llamado a dejar fuera los «dogmatismos», los «eslóganes» y la «demagogia», y «hacer lo que hay que hacer». «Yo tuve que nacionalizar la banda, no iba en mi programa, pero lo hicimos porque, si no, la economía española habría quebrado», ha recordado.

Según ha defendido, no se puede subir los impuestos a las rentas más altas «por ideología» ni tampoco poner en marcha debates «absurdos» sobres impuestos como los de Patrimonio o Sucesiones. «Por ideología y sectarismo no se deben tomar nunca decisiones económicas», ha insistido.

Ni más impuestos ni más regulación

En su opinión, lo que hay que hacer en primer lugar es «generar confianza» y gobernar «con las recetas adecuadas», no promover una política económica «con más gasto estructural, más impuestos y más regulación» porque así, ha augurado, no se saldrá de la crisis.

Rajoy sostiene que ahora lo que toca hacer es «un buen diagnóstico» de la realidad económica, fijar objetivos -el prioritario la creación de empleo- y aplicar una buena política económica centrada en «reducir el déficit» y hacer reformas, no contrarreformas.

«No podemos tener un Gobierno que está todos los días discutiendo si presenta o no una reforma laboral», ha puesto como ejemplo Rajoy, antes de remarcar que el valor de la estabilidad, sobre todo en política.