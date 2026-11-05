Radicales de extrema izquierda hacen una encerrona a Abascal en Cuenca y Vox responde: «Los ciudadanos saben quiénes son los violentos»

La extrema izquierda radical ha vuelto a movilizarse coincidiendo con un acto de Vox en Cuenca. Los cortes de calles que los promovieron obligaron a los asistentes a subir a pie hasta la Plaza Mayor, pero no impidieron que la gente acudiera a arropar a Santiago Abascal.

El periodista de OKDIARIO Cake Minuesa ha comprobado in situ las dificultades para llegar al encuentro. Allí, el candidato de Vox Iván Vélez ha calificado los obstáculos de «sabotaje»: «Subir aquí es complicado, pero la gente está subiendo».

Pese al recorrido a pie y a los cortes en el entorno, los asistentes continuaban llegando a la plaza para escuchar al líder de Vox y a los representantes del partido.

Cake Minuesa explica que los cortes de calles han obligado a recorrer aproximadamente un kilómetro cuesta arriba para alcanzar el lugar del encuentro.

Vélez ha criticado las dificultades de acceso. Pese a ello, el candidato ha destacado la respuesta de los asistentes y ha dejado claro que Vox seguirá adelante: «Nosotros vamos a empujar hasta el final».

La candidata María Ruiz también ha cargado contra el discurso de la izquierda. A su juicio, los ciudadanos saben «quiénes son los violentos» y «quiénes son los pacíficos». Además, ha cuestionado la forma en que sus adversarios políticos tratan a la gente.

Durante el encuentro, Vélez ha defendido la entrada de Vox en los parlamentos autonómicos y ha asegurado que su formación apuesta por ajustar el gasto y dar prioridad nacional.

Los representantes de Vox han mostrado su apoyo a Santiago Abascal y han destacado la respuesta recibida en Cuenca y en otros actos celebrados por la formación.

El candidato Isidoro Sevilla ha asegurado que Abascal transmite «seguridad» y «confianza» porque, a su juicio, habla con sinceridad sobre las dificultades que afronta España. También ha destacado el respaldo recibido en actos anteriores en Zamora y Ciudad Real.

«Santiago irradia verdad y autenticidad», ha afirmado por su parte Iván Vélez, que ha elogiado su trayectoria, su coraje y sus principios. El alcalde de Vox, Luis Olivares Parra, también ha respaldado al líder del partido y ha defendido que representa la solución que necesita España.