Abascal, en Talavera: «No demos estas elecciones por ganadas, no pensemos que Sánchez ya está derrotado»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llenado hasta el límite el auditorio de Talavera de la Reina (Toledo) en el acto de presentación de los candidatos del partido para las elecciones del 29-N. Más de 1.500 personas se han quedado fuera por aforo completo, según la organización.

Abascal se ha dirigido a quienes no pudieron entrar para agradecerles su apoyo y disculparse. “Todos debemos estar contentos de que seáis tantos, porque esto significa que el cambio está muy cerca. Si hay una movilización grande, no va a haber ni una sola trampa ni ninguna violencia que pueda parar el cambio el 29 de noviembre”, ha afirmado.

El líder de Vox ha acusado al Gobierno de alentar “las trampas, la violencia y la intimidación” para impedir que “echemos a los corruptos, a los traidores”, que se hable de sus corrupciones y que “se escuche alto y claro el mensaje de Vox”. Ese mensaje, ha explicado, es el de la prioridad nacional: “Los españoles primero en las ayudas sociales, en las ayudas al alquiler y absolutamente siempre los primeros ante el Estado”.

Abascal lo ha definido como un mensaje de sentido común que exige acabar con las regulaciones excesivas y con los impuestos abusivos “que llevan al expolio de los autónomos y de las familias”, y que incluye “repatriaciones, deportación y remigración para quienes no tienen derecho a estar en España”. “Es el mensaje de Vox, pero sabemos que es el que quieren muchos españoles que han votado opciones políticas muy distintas”, ha añadido.

Por último, ha pedido a los asistentes que se movilicen hasta el 29 de noviembre y que convenzan a su entorno, sin dar el cambio por hecho. “Enfrente tenemos a gente que ha hecho mucho daño a España, que ha robado mucho, que ha mentido todos los días, que se ha corrompido y que está dispuesta absolutamente a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder”, ha advertido.

“Por favor, no demos estas elecciones por ganadas, no pensemos que Sánchez ya está derrotado. Depende de todos vosotros, depende de nosotros”, ha insistido. Y ha concluido: “Si hasta el día 29 de noviembre todos hacemos lo que debemos, no tengamos ninguna duda de que podremos levantarnos el día 30 con esperanza de poder reconstruir España, de recobrar la esperanza para los jóvenes, para los mayores, para las mujeres; una España segura, una España libre y una España próspera”.