¿Qué significa la nueva bandera amarilla con un punto negro que puedes encontrar en las playas de España este verano? Muchos españoles aún no lo saben

Con la llegada del verano son numerosas las personas que deciden irse a las playas españolas a disfrutar del descanso de la rutina cotidiana. Además, antes de bañarse en el mar buscan la tradicional bandera verde, amarilla o roja para saber en qué estado se encuentra el mar ese día. En algunas zonas del litoral ha comenzado a aparecer una bandera amarilla con un punto negro en el centro que genera muchas dudas entre los bañistas y aunque muchos de ellos piensan que se trata de un nuevo nivel de alerta preocupante, la realidad es muy diferente.

Su significado

Cuando una playa iza la bandera amarilla con un punto negro recalca que está prohibido utilizar tablas y embarcaciones sin motor en la zona señalizada. El objetivo de ello es evitar accidentes entre bañistas de este tipo de elementos, sobre todo en playas con mucha afluencia o donde las condiciones del mar pueden aumentar el riesgo.

La prohibición afecta expresamente a:

Tablas de surf.

Bodyboards.

Paddle surf (SUP).

Kayaks.

Tablas de windsurf.

Cualquier otra embarcación o artefacto de navegación sin motor.

Aunque, esto no significa que estas actividades estén prohibidas en toda la playa sólo en las zonas delimitadas por esa señal.

¿Por qué se utiliza?

Su finalidad es mejorar la seguridad dentro del agua, ya que en algunas playas coinciden numerosos bañistas con personas practicando deportes acuáticos y si el espacio es reducido o existen corrientes, oleaje o una elevada concentración de usuarios, es probable que aumente el riesgo de colisiones y accidentes. Por eso, las autoridades marítimas utilizan esta bandera para reservar algunas zonas sólo para el baño y evitar golpes entre tablas y bañistas, pérdida de control de embarcaciones sin motor, accidentes provocados por las corrientes y riesgos derivados de la alta ocupación del agua durante los meses de verano.

No sustituye a otras banderas

Esta bandera no sustituye a las tradicionales que informan sobre el estado del mar: la verde, amarilla y roja. La bandera amarilla con un punto negro cumple una función totalmente diferente y es informar de que en esa zona no está permitido navegar o practicar deportes acuáticos con tablas o embarcaciones sin motor.

Una señal que recomiendan conocer

Cada vez son más las playas que incorporan esta bandera para mejorar la convivencia entre bañistas y deportistas acuáticos. Por eso, conocer su significado ayuda a evitar sanciones, pero sobre todo reduce el riesgo de accidentes en zonas muy concurridas. Así que, si este verano aparece una bandera de este tipo en la playa lo que indica es que esa zona está reservada para el baño y que las tablas de surf, paddle surf, kayaks, hidropedales y el resto de embarcaciones sin motor no pueden utilizarse allí por motivos de seguridad.