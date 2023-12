El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha negado que el discurso del Rey en Nochebuena fuese una reacción de preocupación hacia los pactos del presidente Pedro Sánchez con los partidos independentistas. El líder de los socialistas andaluces ha defendido que Felipe VI llamó en su habitual alocución del 24 de diciembre a «serenar los ánimos».

El PSOE trató de hacer un análisis favorable a su discurso y consideró que respaldaba su ideario. La formación, a través de su presidenta, Cristina Narbona, dijo este lunes que compartía el «compromiso» con la Constitución que manifestó el monarca.

A pesar de ello, el Rey lanzó varias advertencias a los gobernantes, en relación con el 45 aniversario de la Carta Magna. En primer lugar, Felipe VI apercibió que «para que la Constitución desarrolle plenamente su cometido no sólo se requiere que la respetemos, sino también que conservemos su identidad». «Preservemos su integridad», aseveró el jefe de Estado. «Y junto a la Constitución, España», puntualizó el monarca en uno de los momentos más señalados de su discurso.

El discurso del Rey tiene como objetivo estimular la convivencia y huir de la polarización.

Se asienta sobre dos pilares: Constitución y unidad.

Aun así, Juan Espadas ha rechazado verse reflejado en ese aviso y ha valorado que el discurso del Rey, además de «serenar los ánimos», buscaba «estimular la convivencia y huir de la polarización y la radicalidad en algunos de los debates».

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, el líder de los socialistas en el Senado ha recalcado la importancia de «velar todos los días por lo conseguido», en relación con la Constitución y con la unidad del país. «Hay que trabajarlo todos los días», ha insistido Espadas.

El que fuera candidato del PSOE a las elecciones autonómicas de Andalucía ha rechazado hacer autocrítica después del discurso del Rey. Además, ha animado a la oposición, al PP, a que sean ellos quienes reflexionen porque creen que ambos han podido cometer «errores».

El senador socialista ha remarcado la defensa de su partido de la «Constitución y la unidad» que define como «los pilares sobre los que se asientan una sociedad como la española». También ha opinado que las palabras del jefe de Estado se referían a que «las instituciones se respeten unas a otras» y que den «ejemplo» a la sociedad.

Un «error» apropiarse del discurso

El senador ha criticado a la oposición por hacer suyas de forma exclusiva las palabras del rey. «Es un error político apropiarse de los símbolos, de las palabras de la jefatura del Estado entendiendo que hablan para él y no para los demás es un primer gesto de no pensar lo que está diciendo» Felipe VI, ha reprochado Juan Espadas.

El socialista andaluz ha sostenido que la unidad de España hay que trabajarla «integrando todas las visiones desde la pluralidad política y desde el respeto a la diversidad». El portavoz del PSOE en el Senado ha sostenido que en su proyecto de país caben «todos».

También ha negado que el discurso del Rey estuviera dirigido contra el pacto entre los socialistas y los independentistas para entregar la amnistía a cambio de los votos afirmativos de los secesionistas al Gobierno de Pedro Sánchez: «En ningún caso», ha dicho el representante del PSOE en la Cámara Baja.

Además, el líder de los socialistas andaluces ha hecho un llamado a no valorar la constitucionalidad de las decisiones sino a dejar que lo haga los órganos dispuestos para ello. «La Constitución la interpreta un órgano, el Tribunal Constitucional, no podemos interpretarla cada partido según nos parezca», ha declarado el andaluz. Espadas ha insistido que el PP y el PSOE deben «conciliar desavenencias y críticas desde un marco de diálogo» y que no deben salirse «de un guion que siempre genere y transmita serenidad a la sociedad, no crispación».

Además, el socialista ha valorado positivamente la reunión entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El senador por Andalucía ha destacado que se abre una puerta que se encontraba «cerrada inexplicablemente» y que «hay que mantener abierta». Eso sí, ha animado a ambos a continuar con estas citas para mejorar la relación entre el Gobierno y la oposición porque, a ojos del líder andaluz, «no basta con una reunión o una foto».

Por último, Espadas ha celebrado la presencia de la Comisión Europea en la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial porque considera que la mediación o el arbitraje es algo presente «en la vida y en las empresas».