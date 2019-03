El PSOE acusa al PP de “machista” por difundir frases ridículas de la ‘primera dama’ y sus ministras

El PSOE acusa a los 'populares' de "machistas" por cuestionar algunas frases desafortunadas de sus ministras y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

La guerra política de cara a las elecciones del 28 de abril se libra por igual desde atriles o mítines que en las redes sociales. La última trifulca la han protagonizado, este miércoles, PP y PSOE, aún con los ecos de la manifestación feminista del pasado 8 de marzo, a la que los ‘populares’ no asistieron por su manifiesto “politizado”.

Los socialistas han recopilado varios montajes del PP en los que aparecen distintas ministras -también a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez– junto a algunas de sus frases más polémicas y comentadas. Los ‘populares’ advierten a continuación: “Si no eliges PP, ellos vuelven”.

Así, aparece por ejemplo, la desafortunada frase de la vicepresidenta Carmen Calvo “Estamos manejando el dinero público y el dinero público no es de nadie”; el reciente lío de la portavoz Isabel Celaá, al despedir el Consejo de Ministros con un “Espero que ustedes, vosotras y vosotros, ustedes, ellos y ellas, pasen un buen día”; o el “Chiqui, 1.200 millones (de euros) es poco. Eso es quitar o poner una parte del presupuesto”, de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Desde la cuenta oficial del PSOE no han dudado en calificar a los ‘populares’ de “machistas”. “Que sí. Que ya sabemos por qué no estuvisteis en las manifestaciones del 8M. Porque sois M A C H I S T A S. Y con cosas como ésta, lo demostráis cada día”, critican en un ‘tuit’.

Hola, @populares Que sí. Que ya sabemos por qué no estuvisteis en las manifestaciones del #8M: Porque sois 𝐌 𝐀 𝐂 𝐇 𝐈 𝐒 𝐓 𝐀 𝐒. Y con cosas como ésta, lo demostráis día a día. pic.twitter.com/T6lwvsHcGU — PSOE (@PSOE) March 13, 2019

La acusación ha sido respondida por uno de los responsables de redes del PP, Ismael López, desde su cuenta: “Lo de las putas, ir a comprar cocaína en coche oficial, los viajes y las juergas en Andalucía con el dinero público ¿Cómo se llama?”.

Hola @PSOE. Lo de las putas, ir a comprar cocaína en coche oficial, los viajes y las juergas en Andalucía con el dinero público ¿cómo se llama?

Es para un amigo.

Gracias.https://t.co/UoMR4oXLo2 — Ismael López Martín (@ismaelquesada) March 13, 2019

Lo cierto es que el intento del PSOE de desacreditar al PP ha tenido el efecto contrario entre los internautas, que reprochan que el partido de Pedro Sánchez insulte a quien cuestiona a sus dirigentes.