El Partido Popular y Vox se han unido este miércoles a las puertas del Parlamento Europeo en Bruselas para brindar un minuto de silencio a los dos guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz). OKDIARIO ha hablado con representantes de sendas formaciones en la sede de la institución comunitaria tras la celebración del acto de luto, un trágico suceso que ha abierto un debate nacional sobre la protección que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Al minuto de luto, en esta ocasión, sí han acudido representantes del PSOE, a pesar de no haberlo hecho ni en Pamplona ni en Cataluña.

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha explicado a este periódico que estar hoy en el minuto de silencio era obligatorio: «Es una exigencia política y moral que al Parlamento Europeo se lleve el asesinato de los dos guardias civiles porque no hay que olvidar que se produce en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico vinculado a la inmigración ilegal, en las fronteras de Europa y, por lo tanto, la UE tiene que ser consciente de la situación de dejadez de la protección de nuestras fronteras comunitarias».

Junto a Buxadé, han acudido al minuto de silencio el diputado de Vox en el congreso, Ricardo Chamorro, así como los consejeros autonómicos de Agricultura, Ganadería y Mundo Rural del partido: Gerardo Dueñas (Castilla y León), Ángel Samper (Aragón), José Luis Aguirre (Comunidad Valenciana) y Nacho Higuero (Extremadura).

Por su parte, Ana Collado, eurodiputada del PP, ha sido tajante al ser preguntada: «Marlaska debe dimitir por dos razones fundamentales: toda la incompetencia previa al accidente y toda la horrible gestión posterior». La también responsable de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuestos ha apuntalado que «el debate sobre si había medios suficientes o no lo zanja la realidad: hay dos guardia civiles muertos por falta de personal y capacidad. No, no había medios». Una tragedia que, en su opinión, «se veía venir, se había avisado, ha sucedido por mucho que el gobierno negase la realidad incluso en sede parlamentaria y, desgraciadamente, volverá a suceder si no ponemos remedio urgente».

La representante popular ha trasladado su «cariño total» a «las familias y a las viudas, en especial a quien, en un momento de terrible dolor, ha sabido decirle al Ministro Marlaska lo que todos debemos decirle: No. Ni medallas ni palabras ni falsas promesas. Dimisión». Para Collado, «el Gobierno ni sabe ni quiere atajar este problema. Y no sabemos qué es peor: si la falta de voluntad, la falta de capacidad, o razones ocultas para retirar estos operativos de una zona tan sensible cercana a Marruecos».

EL PSOE recula en Bruselas

Al encuentro también han acudido los eurodiputados socialistas César Luena y Javier Moreno Sánchez, a pesar de que sus homólogos en España no lo hicieron ni en Pamplona, ni en Cataluña. En el caso del desplante en el Parlament, el PSC, ERC, Junts, la CUP y los comunes votaron en contra, por lo que la pelota estaba en el tejado de los socialistas, que optaron por no pronunciarse al respecto y provocaron que la iniciativa no saliera adelante.

Hoy, en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, los partidos han preferido dejar a un lado sus diferencias ideológicas, sumándose al acto incluso eurodiputados de Ciudadanos, por el Grupo Renew Europe, como Jordi Cañas. Tras el minuto de luto, todos los eurodiputados y trabajadores de los grupos en la institución comunitario han roto el silencio con un fuerte aplauso ante la mirada de los medios de comunicación españoles.