El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley para crear un Cuerpo de Alta Inspección Educativa del Estado, que vele por los derechos educativos de los alumnos, incluidos los lingüísticos, y garantice que puedan recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado en cualquier lugar del territorio.

También deberá encargarse de que «los centros educativos sean puntos de aprendizaje libres de adoctrinamientos», explica el grupo parlamentario popular en un comunicado de prensa, en el que se explica que los inspectores gozarán de la consideración de autoridad pública y podrán actuar de oficio o por denuncia de particulares.

En caso de infracciones, informarán al Ministerio de Educación y propondrán actuaciones y si son constitutivas de delitos se lo comunicarán a la Fiscalía.

Además, el PP ha señalado que se comprobarán que los currículos, los libros de texto y el material didáctico se adecuan a las enseñanzas comunes; que estas se imparten acorde a lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre estas materias obligatorias básicas de los respectivos currículos; y verificarán que los estudios cursados se adecuan a lo establecido en la legislación del Estado, a efectos de la expedición de títulos académicos y profesionales válidos en toda España.

Archivo de denuncia

Por otra parte, la Fiscalía de Barcelona ha archivado la investigación que abrió en septiembre a raíz de una denuncia de la asociación Hablamos Español por la emisión en TV3 de un programa donde el Mag Lari dijo: «Hablo en castellano, que así parezco más malo», han explicado fuentes de la Fiscalía.

La asociación denunció un presunto delito de odio, pero el decreto de archivo del fiscal, consultado por Europa Press, afirma que la frase «no reúne los requisitos que exige la jurisprudencia para ser considerada como incitadora o promotora de odio».

El fiscal valora que «en el lenguaje empleado no se detecta la contundencia que se requiere para que se a relevante penalmente» porque el Mag Lari no hizo referencias a una respuesta violenta o no democrática.

Añade que Lari «se disculpó públicamente en una entrevista» en Rac 1, y el fiscal considera que con sus declaraciones ese día aclaró que no pretendía ofender a nadie, sólo hacer una broma.

La Fiscalía admite que la frase puede ser peyorativa para algunos, pero remarca que «entre el odio que incita a la comisión de delitos y el que se identifica con animadversión y resentimiento hay matices».