El PP reclama que el Congreso nombre al director de Efe: «No puede tener un Tezanos al frente»

El Partido Popular reclama que el presidente de la Agencia Efe sea elegido por el Pleno del Congreso de los Diputados, tal y como ocurre en el caso del presidente de RTVE. «Ni Efe ni RTVE pueden tener un Tezanos al frente», indican fuentes del partido.

Además, desde el PP añaden una condición a elección, ya que piden «que no haya tenido cargos de responsabilidad política durante los últimos cinco años». Por este motivo, han registrado una Proposición no de Ley que busca «evitar el nombramiento de comisarios políticos al frente de los medios de comunicación públicos. Ni efe ni RTVE pueden tener un Tezanos al frente, puesto que su credibilidad como canales informativos quedaría comprometida», indican desde el partido.

Pedro Sánchez encontró el pasado miércoles sustituto para Gabriela Cañas, su secretario de Comunicación durante tres años, Miguel Ángel Oliver, que estará al frente de la Agencia Efe.

El ex secretario de Estado será así la propuesta que el Ejecutivo llevará al próximo Consejo de Ministros. Oliver fue el encargado de gestionar la comunicación del Gobierno durante la pandemia, cuando los periodistas no podían acudir a la sala de Prensa de Moncloa y era él el encargado de filtrar y guiar las preguntas que se le podían trasladar al Ejecutivo, labor que no estuvo exenta de polémica por sus criterios a la hora de determinar esos turnos.

Miguel Ángel Oliver fue candidato del PSOE en las elecciones autonómicas de 2019, acompañando en su lista a Ángel Gabilondo a la Comunidad de Madrid. Es, por tanto, una persona comprometida con las siglas del PSOE.

Oliver, quien antes de ser nombrado secretario de Estado de Comunicación desarrolló su carrera en la Cadena Ser y Mediaset, se convertiría en el decimoquinto presidente de Agencia Efe.

Pedro Sánchez sigue así premiando a su círculo más cercano con diversos cargos, en el día siguiente al de la confirmación de José Félix Tezanos al frente del CIS.

Desde el partido de Alberto Núñez Feijóo insisten «en que el Gobierno debe reconsiderar esta decisión». Además, aseguran que confían «en contar con el apoyo de los grupos» en la iniciativa que proponen y recuerdan «que el PSOE estaba a favor de este modelo hace apenas unos años», aunque añaden, que en esos tiempos «tampoco estaban a favor de la amnistía».

Miguel Ángel Oliver

Miguel Ángel Oliver llamó en su día «veneno» y «vergüenza periodística» a OKDIARIO por informar este medio del error de protocolo cometido por Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, durante una recepción celebrada en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, criticando el titular escogido: «Pedro Sánchez se cree el jefe del Estado: él y su mujer se colocan en el sitio de los Reyes en el besamanos».

El presidente del Gobierno y su esposa hicieron el tradicional saludo a los Reyes, pero se quedaron después junto a los monarcas para seguir saludando a los invitados, como fue el caso de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. La situación obligó a intervenir a los servicios de protocolo de la Casa del Rey, que rápidamente indicaron a Sánchez que continuase hasta el salón donde tenía lugar el cóctel con el resto de invitados.