El PP acusa al Gobierno de «dejación de funciones» por la crisis migratoria de Ceuta: «Hay una sobreacogida del 1.600%»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez por «dejación de funciones» ante la crisis migratoria de Ceuta que ha obligado al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, a solicitar al Ejecutivo central la declaración de emergencia nacional.

En rueda de prensa en Génova, Tellado ha denunciado que «tenemos un Gobierno que ha desatendido sus propias responsabilidades y el control de las fronteras de España». «Ha habido dejación de funciones por parte del Gobierno, y esa dejación tiene un coste enorme», ha lamentado, al tiempo que ha remarcado que es el Ejecutivo central, el de Pedro Sánchez, el que tiene las competencias en inmigración, frente a lo que sucede en el caso de los incendios forestales. «Si no asume sus funciones, que deje paso a otro gobierno», ha lanzado Tellado a los socialcomunistas.

En este contexto, el número dos de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que Génova ha estado en permanente contacto con Vivas y ha recalcado que «es evidente que lo que vive Ceuta es una crisis migratoria en toda regla», por lo que ha instado al Gobierno de Sánchez a actuar ante este «colapso». Así, Tellado ha destacado que los «servicios de acogida en Ceuta están sobrepasados al 1.600% de su ocupación».

Fuentes populares hacen hincapié en que hay más inmigrantes irregulares «fuera del sistema de acogida de Ceuta, que dentro». «Es el Gobierno el que debe actuar, y no será por falta de advertencias, pues se lo hemos advertido en muchas ocasiones», ha remachado el secretario general del PP.

«Mando único»

Entretanto, el presidente de Ceuta ha reclamado al Ejecutivo de PSOE-Sumar que asuma el «mando único» con acciones «contundentes» que respondan a una crisis de «esta magnitud y naturaleza».

«Hay que abordarlo desde esa perspectiva, como una emergencia nacional a través de una acción decidida, enérgica, proporcional, contundente, inmediata y que esté coordinada a través de un mando único», ha manifestado Vivas en declaraciones a Onda Cero y Cadena Ser, añadiendo que en la última semana «han entrado 1.500 personas» en la ciudad autónoma, procedentes de Marruecos, lo que «significa el equivalente a casi al 2% de toda la población de Ceuta» recogió Ep.

Plan antiincendios

De otro lado, Miguel Tellado, que ha comparecido en Génova tras el encuentro de trabajo por los incendios forestales que ha mantenido Feijóo con los consejeros autonómicos del PP en materia de medioambiente y montes, ha anunciado que su grupo parlamentario registrará este jueves en el Congreso de los Diputados, en forma de proposición no de ley, el Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención de Incendios, un texto con 50 propuestas presentado el pasado año y votado en contra por el PSOE en el Senado.

«Esperamos que esta vez el PSOE reconsidere su posición y no vuelva a votar en contra. Cuando arde el monte, el fuego no pregunta qué vota cada vecino, ni qué Administración tiene la competencia, ni qué partido gobierna en cada lugar», ha enfatizado el dirigente popular.

«Al fuego no se le vence con consignas, sectarismo y ecologismo de salón. Se le combate con medios, con una planificación anual rigurosa, con recursos y escuchando a los expertos y a quienes viven en nuestro medio rural y lo conocen bien», ha proseguido.

En esta línea, Tellado ha defendido la necesidad de un Sistema Nacional de Respuesta Inmediata que se active desde el primer día. «España no puede improvisar cada vez que se produce una gran emergencia», ha apostillado.

Además, ha exigido al Ejecutivo que «asuma su responsabilidad financiera y no traslade todo el coste de las emergencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos», afirmando que España necesita «dotarse de más medios, de una flota aérea suficiente, de sistemas comunes de comunicación —que debe coordinar el Gobierno de España— y un mapa de todos los recursos disponibles». También ha pedido al Ejecutivo que fomente «la prevención durante todo el año».

Zapatero y Sánchez

Por otra parte, preguntado por OKDIARIO sobre la última orden del juez José Luis Calama de investigar las cuentas bancarias del imputado ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria, Tellado ha afirmado que al ex inquilino de la Moncloa «se le complica la situación por momentos, y si eso ocurre, también al PSOE». «Son muchas las preguntas que se acumulan y son cero las respuestas», ha sostenido.

«El futuro de Zapatero está ligado al futuro de Pedro Sánchez. Cuando Sánchez defiende a Zapatero, se está defendiendo a sí mismo. Si Zapatero pudo cobrar una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra fue porque en alguien ejercía influencias ilegales, y ese alguien posiblemente presidía el Consejo de Ministros», ha sentenciado Tellado en alusión a Sánchez.