Portazo del PSOE a Feijóo: niega al líder del PP otra reunión con Sánchez por «poner la alfombra» a Vox

48 horas. Ése ha sido el tiempo que ha tardado el PSOE en buscarse una excusa para no aceptar ningún otro encuentro entre su secretario general y jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El candidato a la investidura elevó la presión sobre los socialistas el miércoles y les planteó volver a reunirse para alcanzar un acuerdo «entre partidos constitucionalistas» que evite el chantaje de «amnistía o elecciones» de Carles Puigdemont -lanzada el lunes desde Bruselas- y que impida que «un prófugo de la Justicia española decida el futuro del país».

«No vamos a reunirnos con un PP que está en manos de la ultraderecha, como demuestra su otro pacto más que ha alcanzado con Vox en Murcia. Son ustedes los renglones torcidos de la derecha europea. Mientras la CDU alemana cierra la puerta a los ultras, ustedes les ponen la alfombra roja», ha señalado el PSOE este viernes a través de un mensaje en redes sociales y un vídeo enlatado (sin prensa ni preguntas) con declaraciones de la portavoz de la Ejecutiva federal y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría. El martes, Feijóo se hizo su primera foto con el líder de Vox, Santiago Abascal, en el marco de la ronda de contactos para la investidura, y el jueves, el popular Fernando López Miras fue investido presidente de Murcia con los votos de Vox. Ambas formaciones ya tenían acuerdos de gobierno y de gobernabilidad en otras cinco comunidades.

Después de reunirse el pasado miércoles en las islas con el presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, dentro de dicha ronda de contactos, Feijóo instó a Sánchez a sentarse otra vez -ya lo hicieron la semana pasada- para «buscar soluciones a los problemas de España y no meternos en un grave conflicto que deteriore la imagen internacional de España y que conlleve un choque entre el Gobierno y el Poder Judicial y la anulación de las sentencias del Tribunal Supremo», manifestó.

«En política no vale todo. No se puede aceptar todo para ser presidente del Gobierno de España. No se puede aceptar la quiebra del Estado», subrayó Feijóo, abogando por buscar junto al PSOE «un encaje del problema territorial de Cataluña» pero dentro de la legalidad y de la Constitución.

Hasta once ministros

El jueves, Feijóo explicó que utilizó «a propósito» la terminología de buscar un «encaje territorial» a Cataluña, que es la que emplean los independentistas, para remarcar que sólo puede tener cabida dentro de la legalidad y en un pacto de Estado entre PP y PSOE, recalcó en una entrevista en Espejo Público de Antena 3.

Preguntado este viernes por estas palabras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que «quien ha rectificado es Pedro Sánchez, que tres días antes de las elecciones dijo que amnistía no iba a haber, que no cabía en la Constitución, como ha dicho hasta once ministros del PSOE a largo de los últimos años, y ahora están negociando la rendición del Estado de Derecho».

El PSOE, «finiquitado»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha arremetido contra Pilar Alegría tras rechazar reunirse con su formación. «La portavoz del PSOE ha rechazado reunirse con el PP, y con ello lo que hace es rechazar reunirse con una mayoría de españoles que ha votado a Alberto Núñez Feijóo el pasado 23 de julio», ha lamentado este viernes en una comparecencia ante los medios.

«Pedro Sánchez parece haber finiquitado al PSOE, no quiere ni hablar con la mitad de los españoles porque lo que prefiere es echarse en brazos de un prófugo que le exige la amnistía para poder seguir en el Gobierno», ha apostillado la portavoz popular en el Congreso.