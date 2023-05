Pilar Barreiro: «Rivera me usó de excusa para romper con Rajoy y mira dónde hemos acabado»

Año 2018. Albert Rivera pide al PP la cabeza de Pilar Barreiro para apoyar los Presupuesto Generales del Estado (PGE) de Mariano Rajoy. Sobre la alcaldesa popular de Cartagena planeaba una imputación por corrupción. Rivera lo dejó claro: si Barreiro no se va, Ciudadanos no apoyará los PGE. Finalmente, no hubo ni Presupuestos ni condena. Pilar Barreiro fue declarada inocente y España se vio abocada a una moción de censura interpuesta por el PSOE. Sánchez llegó al poder aupado por el pacto Frankestein junto a Podemos, independentistas y Bildu. Ahora, el Ayuntamiento de Cartagena ha sido condenado a pagar 80.000 euros a Pilar Barreiro en concepto de costas, ya que fue ella, con sus ahorros personales, la que tuvo que hacer frente a los gastos de su defensa judicial.

Tras esta última sentencia, «que no sé cuándo cobraré, pero eso es lo de menos», asegura la propia Pilar Barreiro, la ex alcaldesa de Cartagena afirma que se siente «felicísima» por haber terminado «el calvario judicial» al que ha sido sometida. «Han sido muchos años de mentiras, de falsas acusaciones, de venganzas personales. Dramático. Ha sido horrible, de verdad», asegura Barreiro a OKDIARIO.

Pilar Barreiro no esconde su dolor por todo lo ocurrido. Reconoce tener la sensación de haber sido «usada y utilizada». «Rivera se comportó como un impresentable. Me usó de excusa para romper con Rajoy. Él se creía el liberador de la corrupción, se sentía en auge y antepuso sus cávalas», denuncia Barreiro. «Lo peor de todo es dónde hemos acabado. Ese fue el origen de la política en la que estamos metidos ahora. Todo por una falsa acusación».

El primero en poner el foco sobre Pilar Barreiro fue José López, quien presume de ser el alcalde más chulo de España. Éste sustituyó a Barreiro al frente de la alcaldía de Cartagena tras las elecciones municipales de 2015. Al poco de llegar al Ayuntamiento, «apareció con bolsas de El Corte Inglés diciendo que tenía pruebas de que yo era una corrupta», recuerda la ex edil. A la denuncia de López se sumó la de Ana Belén Castejón, del PSOE. «Pidió al partido socialista que me denunciara, pero se desentendieron. Así que lo hizo ella misma, personalmente. También es verdad que la han terminado echando. Ahora se ha montado un partido a su medida», explica Barreiro.

Con la llegada de López al poder, ambas denuncias se fusionaron y se pusieron a nombre del Ayuntamiento. Tras confirmar la absolución de Pilar Barreiro, los tribunales acaban de condenar al consistorio de Cartagena a pagar los gastos judiciales a la que también fuera senadora del PP. Eso sí. Barreiro deja muy claro que no ha sido indemnizada con estos 80.000 euros, sino que sólo ha recuperado todo el dinero que le obligaron a gastar para defender su inocencia. «He perdido los ahorros de toda mi vida. He tenido que pedir dinero a familiares y amigos. Pero no había alternativa, tocaba luchar por la verdad. Con esto sólo recupero parte de esas pérdidas, nada más», defiende Barreiro.

Tras la última condena a su favor, Pilar Barreiro reconoce que echa de menos que todos aquellos que pusieron «el grito en el cielo cuando fue imputada» ahora no tengan las mismas ganas de hablar y opinar. «Me han dedicado páginas enteras. Ahora, que ya se conoce toda la verdad, nadie me ha pedido perdón. Nadie ha rectificado», lamenta la ex popular.

Al menos, Barreiro se siente recompensada con el cariño que la gente le ha mostrado desde el primer día. «Me paraban por la calle cuando no había ni sentencias a mi favor. Todo el mundo me ofrecía su apoyo y ayuda. Me mostraban su cariño. Todo lo que he perdido, por otro lado, creo que lo he recuperado así. Tardo más que el resto en hacer recados por el centro. Me siguen parando y me preguntan que si no tengo pensado volver a presentarme a las elecciones», relata Barreiro algo emocionada.

De esta manera, los vecinos de Cartagena agradecen a la que fue su alcaldesa, durante 20 años y con mayoría absoluta, el trabajo que hizo por la ciudad. «De manera objetiva, Cartagena experimentó un enorme crecimiento durante esos años. Ahora, está anclada y, cada día, más decadente», sentencia la protagonista.