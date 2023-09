La diputada cordobesa Pepa Millán, nueva portavoz de Vox en el Congreso, echa el freno de mano a la hora de valorar las negociaciones del PP con los golpistas de Junts, «un partido encabezado por un prófugo de la justicia que tiene un plan de destrucción nacional». Millán no entra en explicar las razones que han llevado al PP a sentarse a negociar la investidura de Feijóo con los independentistas pero admite que «en Vox no entendemos qué es lo que se puede negociar con Junts».

P.- ¿Tiene legitimidad el PP para tener de interlocutores a quienes promovieron un golpe de Estado en 2017?

R.- Nosotros no le vamos a decir al Partido Popular con quién se tiene que sentar ni cómo tienen que llevar su estrategia. Lo que sí le puedo decir es que nosotros, como muchos españoles y no solamente votantes nuestros, nosotros como muchos españoles, pues estamos muy preocupados por esas relaciones, por esos contactos que pretenden entablarse entre el Partido Popular y Junts, un partido encabezado, como le digo, por un prófugo de la justicia que tiene un plan de destrucción nacional, de profundizar en las desigualdades de los españoles y de subvertir el orden constitucional. Y será el Partido Popular quien tenga que explicar cómo pretende hacerlo, porque nosotros apoyamos una investidura del señor Feijóo. Pero con unas condiciones sabidas por todos.

P.- Eso le quería preguntar, en lo que entra o no entra.

R.- Es que nosotros hemos pedido respeto a la igualdad de todos los españoles, al imperio de la ley, al orden constitucional. Entonces, será el Partido Popular el que tenga que ver cómo pretende casar el respeto a la ley, a un orden constitucional y a la igualdad de todos los españoles, con los contactos y la negociación con un partido que pretende absolutamente todo lo contrario. Nosotros no lo entendemos, y no lo entienden muchos españoles; ni siquiera lo entienden muchos votantes o dirigentes del Partido Popular. Nosotros compartimos la opinión del señor Alejandro Fernández, pues no entendemos qué es lo que se puede negociar con Junts; pero eso, en todo caso, lo tendrá que explicar el Partido Popular.

P.- Hagamos política-ficción. Suponga que el Partido Popular asombrosamente se pone de acuerdo con Junts, ¿ustedes qué harían? Porque son socios del Partido Popular…

R.- Nosotros apoyamos lo que está sobre la mesa, que es una investidura del señor Feijóo. ¿Con Junts? La aritmética parlamentaria es la que es. A nosotros nos encantaría tener 180 diputados, aplicar nuestro programa sin depender de nadie, porque entendemos que es el mejor programa para los españoles. Vamos a apoyar al señor Feijóo con una serie de condiciones que son el respeto a la ley, al orden constitucional y a la igualdad de todos los españoles. ¿Eso casa con un pacto con Junts? Lo veo bastante difícil, como usted ha calificado, sería asombroso cuanto menos. Entonces nosotros apoyamos ese proyecto. Respeto a todo, a todas esas cosas y a todos esos valores que deben prevalecer por encima de partidos políticos. Que el PP vaya a ser capaz de casar eso con Junts pues es bastante difícil. Pero como le digo, nosotros no podemos explicar eso. Se lo tendrán que preguntar al Partido Popular.

P.- No, lo que pasa es que ustedes también formarían parte de ese acuerdo al ser socios del Partido Popular.

R.- Nosotros formaríamos parte de un acuerdo en el que se respete la igualdad de los españoles, el orden constitucional y el imperio de la ley. De eso es lo que formaríamos parte. Nosotros no sabemos cómo pretenden hacer que otros como Junts formen parte de eso.