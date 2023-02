Uno de los lados más oscuros de la Ley Trans impulsada por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez es que la mujer víctima de una agresión a manos de un hombre que se haya convertido en mujer pasará a ser considerada una víctima de violencia doméstica. Una categoría menos protegida por la ley, que se castiga con penas inferiores y que no da derecho al circuito de ayudas y soporte que el Estado sí pone a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género.

«No debemos permitir que se insinúe que las mujeres trans en sí mismas suponen una amenaza para las mujeres». La frase es de la dimitida ministra principal de Escocia y responsable del Partido Nacionalista Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, a la que la Ley Trans se llevó por delante. Una ley tan radical como la española y que hasta el Gobierno británico decidió tumbarla, la primera vez en sus 25 años de autonomía.

Y es que, las mujeres trans que ejerzan violencia contra otras mujeres podrán gozar de penas más leves, dejando en entredicho una ley que supuestamente estaba pensada para proteger a las mujeres. Hay que recordar que la violencia doméstica es la que se produce en el «domo», la casa, el hogar, mientras que la violencia de género es aquella que se produce contra la mujer por el hecho de serlo.

Las tornas cambian -una vez más a favor- si la víctima es una mujer trans. El 8 de febrero pasado los Mossos d’Esquadra investigaron por primera vez en España como violencia de género el asesinato de una mujer trans en Barcelona. Los agentes, que detuvieron este martes a la pareja de la víctima como presunto autor del crimen, han confirmado que la persona asesinada en un piso del distrito de Sant Martí de Barcelona se trataba de una mujer, pese a que no había llevado a cabo el cambio registral y seguía inscrita como hombre en su documentación oficial.

Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, ha reconocido en un vídeo de TikTok que, con la nueva ley Trans impulsada por Irene Montero, si un hombre se cambia de sexo y agrede a una mujer no podrá considerarse violencia de género o violencia machista. Así lo ha indicado en una publicación que ha difundido en redes sociales, en concreto en su cuenta de TikTok, y que ya no aparece en su perfil. «Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer pega a otra mujer, no estaríamos hablando de violencia de género, sino violencia intragénero o intrafamiliar», ha señalado después de que un usuario de la red social le haya preguntado «si se puede aplicar la normativa de la violencia de género si se ha cambiado de sexo».

Ley Trans

La entrada en vigor de este texto supone la despatologización del colectivo, ya que elimina los requisitos necesarios hasta ahora para acceder a este procedimiento: Un diagnóstico médico que acredite una disforia de género y tratamiento hormonal durante, al menos, dos años. Con este nuevo texto, bastará con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. Esta decisión deberá ser ratificada tres meses después y existe un plazo de un mes para su resolución. Es decir, durará unos cuatro meses.

Por su parte, los de entre 14 a 16 años, podrán modificar su nombre y sexo en el Registro Civil pero deberán estar acompañados por sus padres. Y, en el caso de que un menor no cuente con el consentimiento de estos, se nombrará un defensor judicial para resolver el conflicto. De 12 a 14 años también se puede modificar el género siempre y cuando el menor tenga la autorización de un juez, que examinará su madurez; mientras que los menores de 12 años no pueden cambiar la mención registral del sexo pero sí su nombre para ajustarlo al género con el que se identifica.