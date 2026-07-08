Peinado rescata la fuga del socialista italiano Craxi: huyó a Túnez tras ser condenado a 27 años por corrupción

El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha recordado el histórico precedente de Bettino Craxi, ex presidente italiano, y su huida ante la Justicia, para rechazar el recurso de queja presentado por la mujer del presidente del Gobierno español contra el auto en el que mantiene, entre otras cautelares, la retirada de su pasaporte.

El 29 de abril de 1993, el Parlamento italiano denegó el suplicatorio para que Craxi, líder socialista, pudiera ser juzgado por la financiación ilegal de su partido. La respuesta de la ciudadanía pasó a la historia y es que, al día siguiente, una multitud esperó la salida del dirigente político en el hotel de la Piazza Navona donde se hospedaba y entre gritos de «¡ladrón!», le arrojaron monedas, provocando una escena que dio la vuelta al mundo.

Bettino Craxi contó con una gran influencia en la política italiana en los años 80. Primer ministro entre 1983 y 1987, dirigió el tercer gobierno más longevo de Italia durante la era republicana, al frente de un Partido Socialista que acabaría abocado a la disolución meses después de la caída de su gran líder, al quedarse prácticamente sin votantes.

Acusado de corrupción en el conocido caso Mani Pulite –Manos Limpias–, Craxi cruzó el Mediterráneo en 1994, escapando de la Justicia, y se refugió en Hammamet (Túnez), donde fue protegido por su amigo, el presidente del país africano, Ben Ali.

Mientras Craxi permanecía en el exilio, fugado, en Italia era condenado a 27 años de cárcel por varios delitos de corrupción. De esta condena, 9 años y 8 meses fueron confirmados en apelación, a pesar de que el ya ex primer ministro se declaró inocente. El 19 de enero de 2000, casi seis años después de su huida, Bettino Craxi fallecía en Túnez a los 65 años.

El símil con el ‘caso Begoña’

El juez Peinado ha rememorado la escena protagonizada por Craxi para argumentar el rechazo al recurso de la defensa de Begoña Gómez. En la resolución, consultada por OKDIARIO, el instructor de la causa subraya que la defensa de la mujer de Pedro Sánchez, en su escrito, «no dice que ese riesgo de fuga no exista per se». Además, argumenta que la investigada está escoltada permanentemente por el Cuerpo Nacional de Policía.

El informe del juez para la Audiencia Nacional, que trasciende ahora pero está fechado el 30 de junio, se reafirma «y reitera el contenido de dicho auto recurrido», desestimando así las pretensiones de la esposa de Sánchez. La defensa de Begoña Gómez, que ejerce el ex ministro socialista Antonio Camacho, sostuvo que la escolta policial permanente hacía «inexistente la posibilidad material de la fuga» de la investigada.