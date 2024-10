Sánchez a Rajoy tras la riada del Ebro de 2015: «Ha vuelto a ocurrir lo que no debía haber ocurrido»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arremetió en 2015 contra el Gobierno de Mariano Rajoy por no visitar la Ribera del Ebro, donde se habían producido graves inundaciones por la crecida del río. «Ha vuelto a ocurrir lo que no debería haber ocurrido. Porque necesitamos un Gobierno que gobierne, que coordine la respuesta, que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos, que no se encierre en La Moncloa», afirmó hace 9 años, cuando era el líder del PSOE y jefe de la oposición. Este miércoles, Sánchez ha comparecido ante los medios para prometer ayudas a los damnificados por los estragos provocados por la DANA en Valencia, aunque sin llegar a concretar.

«Y mi pregunta es, ¿qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro?», se preguntó Pedro Sánchez en declaraciones a los medios, instando al entonces presidente del Gobierno a visitar Aragón, Navarra, La Rioja y Castilla y León, que sufrieron las inundaciones tras la crecida del río Ebro. El dirigente socialista acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de «falta de prevención y de coordinación» en la gestión de aquella catástrofe natural.

El actual presidente del Gobierno arremetió contra Rajoy, asegurando que no respondía «a los problemas de los vecinos». «Tenemos un presidente del Gobierno que no gobierna, sino que desgobierna, que descoordina, que no responde a los problemas de los vecinos, que no atiende a las demandas de los agricultores y ganaderos. En definitiva, tenemos un presidente del Gobierno de espaldas a los problemas de la gente», afirmó el 3 de marzo de 2015.

«Hablando con algunos de los agricultores me han dicho que las ayudas de 2013 todavía no han sido cobradas. El Gobierno de España ha anunciado un decreto para este viernes y yo le exijo al presidente del Gobierno que antes de este viernes visite el Ebro para ver exactamente cuáles son las consecuencias de esta catástrofe natural, pero sobre todo también de su ineptitud, de su descoordinación y del desgobierno que está padeciendo España», apostilló Pedro Sánchez en sus declaraciones a los medios.

Este miércoles la DANA ha golpeado con fuerza la Comunidad Valenciana, y muy especialmente en la provincia de Valencia. Hasta el momento, se han contabilizado más de 92 muertos, según fuentes gubernamentales y el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), que ha reunido los datos aportados por los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad y Emergencias. La cifra es provisional. De hecho, según han transmitido otras fuentes a OKDIARIO, la cifra final podría superar el centenar.

Sánchez no concreta ayudas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este miércoles desde Moncloa una declaración institucional para mostrar «su compromiso» con la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA, aunque sin concretar ningún tipo de ayuda ni plan para las zonas más afectadas por el temporal. «No os vamos a dejar solos. Nuestro país ha sufrido muchas emergencias y España da siempre lo mejor de sí misma en estos casos», ha señalado.

«España entera llora, vamos a poner todos los medios necesarios el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia, no os vamos a dejar solos», ha recalcado Pedro Sánchez en esta comparecencia. El dirigente socialista ha explicado también que van a ayudar a los afectados «con todos los recursos del Estado y, si hace falta, de la Unión Europea» para que los afectados puedan reconstruir sus vidas.

El jefe del Ejecutivo ha hecho también un llamamiento a «no bajar la guardia» en las zonas que este miércoles se encuentran en alerta meteorológica. «La DANA continúa causando estragos. Aún no podemos dar por concluido este devastador episodio. Hay aviso naranja tanto en Andalucía como la Comunidad Valenciana. En Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Navarra, Ceuta… Pido quienes allí residen que extremen las precauciones», ha esgrimido.

Posteriormente, ha comparecido en Moncloa y ante los medios el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Lo ha hecho tras la reunión del comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA, que ha estado presidida por Pedro Sánchez. Torres ha avanzado que el presidente del Gobierno visitará este jueves las zonas afectadas por el temporal en la provincia de Valencia.

El ministro de Política Territorial ha anunciado además el decreto de tres días de luto oficial por las víctimas de la DANA: los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.