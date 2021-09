En plena subida récord de la luz, el PSOE pone el objetivo en la iluminación nocturna de las ciudades. Para el partido de Pedro Sánchez resulta ahora insostenible «el exceso de iluminación artificial nocturna, no justificada y dirigida de forma no adecuada» lo que, indica, «debe ser considerado como un tipo de contaminación medioambiental». «Se trata de un tipo de contaminación que existe en grandes ciudades debido a las luces en edificios y el tráfico rodado», recogen los socialistas en una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El PSOE destaca las «numerosas repercusiones negativas» de este hecho, entre las que cita la «pérdida del paisaje nocturno y el cielo estrellado», así como un impacto «a nivel energético, medioambiental y sobre la salud de las personas».

«El exceso de luz artificial nocturna procedente del alumbrado exterior contamina, invade nuestras viviendas, trastoca nuestro ritmo circadiano, pudiendo provocar distintos tipos de enfermedades, puede generar una falsa sensación de seguridad, impacta en los hábitats nocturnos y en la biodiversidad y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, además de suponer un gasto energético y económico», suscribe el PSOE en el Congreso.

Por ello, defienden que «es necesario rediseñar nuestras ciudades y pueblos, apostando por reducir la contaminación lumínica» que, estiman, «es el reto medioambiental, energético y cultural en los municipios del siglo XXI».

Líderes de gasto

El partido advierte de que «España lidera el ranking de gasto en iluminación por habitante». «Mientras la media europea alcanza los 70 kilovatios producidos por habitante, en España se consumen más de 115 kilovatios», alertan. En este contexto, llaman la atención sobre el hecho de que «este consumo de energía se traduce en una factura anual de más de 1.000 millones». «La lucha por evitar el cambio climático también pasa por evitar el consumo injustificado de energía», admiten finalmente.

La proposición pide al Gobierno que apruebe una normativa «encaminada a la reducción de este tipo de contaminación», así como a «fomentar ayudas destinadas a la eficiencia lumínica en los municipios».

De récord en récord

La iniciativa se presenta mientras los ciudadanos ven unas subidas sin precedentes en la factura de la luz. El precio de la electricidad en el mercado mayorista será este martes de 153,43 euros megavatio hora (MWh). Será el segundo precio más elevado desde que existen registros, por detrás del de este lunes, con 154,16 euros.

El precio de la luz lleva semanas encadenando subidas ante la pasividad del Gobierno. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un paquete de medidas con el objetivo de amortiguar el impacto de estas subidas, después de que otras de sus soluciones -como la rebaja del IVA al 10%- se hayan demostrado totalmente insuficientes. Esas nuevas medidas podrían incluir una nueva rebaja fiscal y la revisión de la tarifa regulada para evitar la exposición a las oscilaciones del mercado.

Sólo en el mes de septiembre se han registrado 13 de los 14 días más caros de la historia, con cinco récords. Agosto ya se cerró con ocho de los precios más elevados desde que existen registros.

Pedro Sánchez afirmó la pasada semana que el Gobierno trabaja en «un plan para llegar a un compromiso concreto, y es que al final de 2021 los españoles echen la vista atrás y vean que han pagado en la factura de la luz una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018». Esa promesa, adelantada en una entrevista en El País, esconde sin embargo una trampa y es que Sánchez ha escogido el año en el que los consumidores pagaron el recibo de la luz más caro de la última década.

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética del Gobierno de Pedro Sánchez, vigente hasta 2024, ofrece a los ciudadanos una serie de recomendaciones para intentar ahorrar energía, como poner dos tostadas en la tostadora para así «optimizar el uso de los aparatos eléctricos». También se aconseja, como publicó OKDIARIO, aprovechar «el calentamiento de la plancha para planchar grandes cantidades de ropa de una vez».