Paco Núñez forja con la sociedad civil un programa de 2.244 propuestas frente a la «inercia» de Page

El presidente del PP en Castilla-La Mancha y candidato a la Junta de Comunidades en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, Paco Núñez, ha presentado este sábado en Toledo su «programa de gobierno», de «cambio», con 2.244 propuestas frente a la «inercia» del Gobierno socialista de Emiliano García-Page, que somete a esta región a la «resignación».

Acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha apadrinado su proyecto; el presidente del PP de Toledo y candidato a la alcaldía, Carlos Velázquez; la vicesecretaria de Estudios del PP y secretaria cuarta de la Mesa del Congreso, Carmen Navarro, y la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y senadora, Carolina Agudo, Paco Núñez ha querido agradecer a los «cientos de colectivos, miles de personas, que han aportado sus ideas y su perspectiva a este programa de gobierno».

Estos empresarios, colectivos, plataformas y organizaciones, que «son el corazón que late en la sociedad», como ha recalcado Juanma Moreno, han estado presentes en el acto de presentación de dicho programa en un abarrotado salón del Hotel Eurostars Palacio Buenavista de Toledo.

A ellos, a todos los representantes de la sociedad civil, les ha dicho que «este documento tiene 2.244 propuestas que son tan mías como suyas porque cada una de ellas ha nacido del diálogo con todos ustedes, de reuniones con todos ustedes. Un programa de cambio», ha enfatizado, añadiendo que es «un documento vivo» para los «nuevos retos» que surjan cuando sea presidente de la Junta en el Palacio de Fuensalida.

El eje con Andalucía y Madrid

Núñez ha calificado también este programa como el «compromiso claro» con un «gran eje de desarrollo económico» entre Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad de Madrid, estas dos últimas regiones gobernadas ya por el PP. Esta «idea troncal» del proyecto del candidato del PP pasa por establecer «un eje de desarrollo estratégico para el sur de Europa que nos conecte con Andalucía y nos abra la puerta de Madrid, una alianza de territorios que puede ser fundamental para el desarrollo de estas comunidades», ha destacado.

En este contexto, y en caso de llegar al Ejecutivo de la Junta de Castilla-La Mancha, ha avanzado que en el primer Consejo de Gobierno, «voy a derogar la ley de expropiación de tierras» que ha aprobado el Gobierno socialista de García-Page.

Asimismo, ha prometido bajar impuestos y suprimir algunos como el de Sucesiones, el de Patrimonio o los relativos a la adquisición de suelo industrial. Ha abogado también por simplificar la administración reducir burocracia y trámites administrativos, escuchar a todos colectivos como el tercer sector, «parte fundamental con la que comparto el cien por cien de sus reivindicaciones», ha subrayado, así como «defender nuestras tradiciones, y combinarlo con vanguardia, crecimiento, desarrollo e investigación». «Castilla-La Mancha es tradición y vanguardia», ha apostillado.

Juanma Moreno junto a Paco Núñez en el acto de Toledo. (Foto: PP)

Además, se ha comprometido a «transformar industrialmente a Castilla-La Mancha, creando valles tecnológicos de última generación, defender el campo y la agricultura y apoyar a los comerciantes, a los hosteleros, a los autónomos».

«Mientras otras andan en la pelea entre ellos, nosotros vamos a hablar de entendimiento con el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que traerá inversiones y crecimiento para Castilla-La Mancha. Y vamos a apostar por el turismo, la cultura, la artesanía, los toros, la caza, el deporte», ha proseguido Núñez.

El candidato del PP, que ya fue alcalde de Almansa y estuvo al frente de la Diputación de Albacete, ha avanzado que será un presidente «tranquilo, sereno, dialogante, con ilusión, con ambición, con una estrategia clara y un equipo solvente, profesional y de la tierra».

Junto a ello, ha señalado que su compromiso es con todos los castellano-manchegos, «con los que nos voten y con los que no», siempre «desde la moderación, el rigor y la eficacia de la gestión, que siempre ha representado el PP», ha afirmado, apostando por la inversión, la competitividad y la creación de oportunidades.

«Se acabó el conformismo, la resignación, la inercia; se acabó que nos digan que no podemos ser más de lo que somos, que no crecemos más; Castilla-La Mancha no es menos que nadie, y puede ser lo que se proponga. Lo que falta es proyección política y políticos valientes. Juntos lo vamos a conseguir. Las puertas del cambio se abren hoy un poquito más para una Castilla-La Mancha del futuro», ha sentenciado.

«Aire fresco»

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor que Paco Núñez traerá «aire fresco» pues representa «un cambio propiciado desde un proyecto social y económico mejor para Castilla-La Mancha, que transmite confianza, porque sin confianza no se puede avanzar», ha aseverado en alusión al Ejecutivo socialista de García-Page. «Se necesita un Gobierno serio y responsable frente a una política ya viciada», ha advertido Moreno.

Además, el presidente andaluz ha afirmado que el proyecto de Núñez es de «presente y futuro, que va mucho más allá de un programa electoral», ya que se basa en «desarrollar políticas para que esta comunidad tan importante empiece a despegar de manera definitiva». «Tiene los mimbres» para ello, «tiene talento» y «debe tener un Gobierno con ambición», ha destacado Moreno. «Castilla-La Mancha tiene por delante un futuro inmejorable» de la mano de Paco Núñez, ha remachado Moreno.

Previamente, el presidente del PP de Toledo y candidato a la alcaldía, Carlos Velázquez, ha lamentado que «llevamos 16 años continuados de socialismo, pero parecen cuarenta». «Toledo ha perdido la relevancia que debía tener como capital, se ha gobernado sin planificación, sin un proyecto de ciudad, que es fundamental, para proporcionar bienestar a los ciudadanos», ha señalado Velázquez, asegurando que dará la vuelta a esta situación a partir del próximo 28 de mayo.