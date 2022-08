“Esos 200 presos tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos”. Son las palabras del ex terrorista Arnaldo Otegi en Eibar delante de un grupo de militantes en octubre de 2021. Hoy el ex etarra podría decir: presos a cambio del decretazo energético. El socio preferente de Pedro Sánchez ha subido a sus redes sociales una foto en la que se le ve en una fiesta apoyando a los presos etarras: «Comida popular por los presos en Elgoibar, al inicio de las fiestas». En la foto se ve que hasta el txacoli tenía una etiqueta a favor de los etarras en la cárcel. Los proetarras no dejan nada al azar.

Aunque a estas horas se desconoce cuál será su voto, todo parece indicar que salvarán una vez más al Gobierno como lo hicieron con el decreto anticrisis. La formación independentista vasca ha adelantado esta mañana que «ve bien» la tramitación del decreto como proyecto de ley en la medida en que pueda facilitar la presentación de enmiendas «y mejorar así el contenido del mismo».

En declaraciones a la cadena SER, la portavoz de la izquierda independentista en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha admitido que sigue abierta la negociación con el Gobierno. Aizpurua no ha desvelado el sentido de su voto, aunque ha apuntado a que la coalición abertzale podría apoyarlo si se tramita como un proyecto de ley permitiéndoles presentar enmiendas. «Estamos todavía en conversaciones con el gobierno, no vamos a decir el sentido de nuestro voto hasta última hora porque todavía estamos valorándolo», ha afirmado.

Presoen aldeko herri bazkaria Elgoibarren, jaien hasieran. pic.twitter.com/6YsnnGG8rd — Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) August 23, 2022

No sería la primera ocasión que Bildu salva a Pedro Sánchez de fracasar en una votación parlamentaria -cabe recordar la aprobación reciente de la Ley de Memoria Democrática- y, por eso, cada voto cuenta. En las últimas semanas, además, el Gobierno ha hecho gestos para contentar a los de Otegi con el acercamiento, en pleno verano, de 23 etarras con un historial de 55 asesinatos. Entre ellos, algunos tan simbólicos como Juan Carlos Besance Zugasti, condenado a 58 años de prisión por el asesinato de José Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza (Navarra) y a 19 años por intentar asesinar de un tiro al ex consejero socialista de Justicia y Educación del Gobierno Vasco, José Ramón Recalde. O los asesinos de Gregorio Ordóñez y Fernando Buesa.