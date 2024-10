El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, criticó en 2012 al entonces presidente del Gobierno, del PP, Mariano Rajoy, por aprobar un decreto que reducía las mayorías para nombrar al consejo de administración de RTVE. El político socialista ocupaba en aquel año el cargo de secretario de organización de un PSOE en la oposición y se mostraba en contra de este tipo de medidas. Sin embargo, ya formando parte del Ejecutivo, ha defendido reducir las mayorías para nombrar a los consejeros de la corporación pública. «Rajoy ha decidido que RTVE vuelva a ser una televisión de partido», afeaba el entonces número 3 del PSOE.

El titular de Transformación Digital anunció este martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la aprobación de un decreto que reduce los votos para nombrar a los consejeros, con el fin de eliminar la necesidad de alcanzar un acuerdo de consenso con el PP. Desde que entre en vigor, los nombramientos podrán hacerse por mayoría absoluta de 176 diputados del Congreso -que son los que sumaría el Ejecutivo con sus socios-, en vez de la mayoría de dos tercios que se requería hasta ahora.

López defendió que, gracias a esta medida, el Consejo de RTVE se convertiría en el «más plural» de la historia. «Este real decreto es fruto del diálogo entre PSOE y Sumar, pero vamos a hablar con todas las fuerzas políticas. Hablaremos con todos, salvo con Vox», aseguró el ministro.

El político socialista, sin embargo, no se mostró a favor de reducir las mayorías que permitían escoger al consejo de administración de RTVE en 2012. Entonces, el Gobierno de Rajoy aprobó un decreto que permitía nombrar consejeros por una mayoría absoluta que los populares ostentaban entonces en el Congreso. Y se argumentó en que la televisión pública careció de presidente durante un año por la falta de consenso en el seno de RTVE.

El 4 de junio de 2012, en una rueda de prensa en la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, López anunció que su partido no iba a nombrar ningún consejero para RTVE. «Les informo que la Ejecutiva del partido ha decidido no proponer ningún nombre porque no vamos a ser cómplices de la farsa que ha cometido el PP en RTVE», comunicó el entonces secretario de organización. «Lamentablemente, el Gobierno de Rajoy ha decidido que RTVE vuelva a ser una televisión de partido y no la televisión de todos», subrayó.

En su lugar, López puso en valor lo que, en su opinión, era el ejemplo adecuado. «El PSOE va a defender un modelo, el modelo de éxito socialmente», indicó. Y argumentó que ese era «un referente de pluralismo, de independencia, de desgubernamentalización». Incluso llegó a argumentar que «el CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas] decía que era la principal televisión por la que los españoles querían ser informados».

El entonces secretario de organización socialista aseguró que se trataba de «un modelo que era viable incluso económicamente». «TVE tenía un modelo de éxito en lo social y en lo económico», sentenciaba López.

«Recortar calidad de la democracia»

En otra intervención en el X Congreso Regional de la formación socialista en Navarra, López se quejó de que en el Gobierno de Rajoy «empezaron recortando derechos sociales» y que después trataron «de recortar la calidad de la democracia» con la reforma de las mayorías para nombrar a los consejeros de RTVE.

A ojos del entonces número 3 del PSOE, la intención real del Ejecutivo popular era la de «volver a controlar a los medios para que los medios no permitan que los ciudadanos controlen al Gobierno». A pesar de las críticas de entonces, el ahora ministro de Transformación Digital no ha tenido problema para defender esta medida, ya en 2024.