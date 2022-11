Rotura de la nariz y el pómulo, maxilar izquierdo fracturado, un dedo roto, una mordedura en la mano y múltiples contusiones y golpes por todo el cuerpo. Es el estado en el que un okupa ha dejado a un vecino de Cubelles, en Barcelona, tras pegarle una paliza y amenazarle de muerte con un cuchillo. La grabación que realizó Miguel Ángel -el vecino agredido por el okupa- es elocuente.

El okupa lleva tres años metido en el piso de enfrente, en su mismo rellano, con su mujer, su tía y un menor, en un barrio trabajador de Cubelles. Se colaron forzando la propiedad y cambiando la cerradura. «Cuando llamamos a la Policía local aquel día, llegaron, vieron que estaban dentro, dijeron ‘puff ya están dentro no podemos hacer nada’ y se fueron», recuerda Miguel Ángel al hablar con OKDIARIO recién salido del hospital con el parte de lesiones en la mano antes de presentar denuncia ante los Mossos d’Esquadra.

Desde hace tres años, Miguel Ángel, su mujer y sus dos hijos pequeños de cinco y siete años viven un infierno: «Gritos, golpes, portazos, ruidos, basura… y encima se nos ríen a la cara cuando nos cruzamos con ellos». Los okupas tienen un perro American Staffordshire Terrier, catalogado como perro peligroso. Un animal con fama de violento y agresivo cuyas mordeduras pueden ser letales por la fuerza de su mandíbula. Los okupas suelen sacarlo a pasear sin bozal ni correa. En los vídeos de la agresión se ve al perro suelto.

El jueves por la tarde, Miguel Ángel se cruzó con ellos en el portal de su casa. Les pidió, de nuevo, por favor, que llevaran al perro atado y con bozal porque temía que atacara a sus niños. La conversación terminó en gritos y con uno de los okupas abalanzándose sobre Miguel Ángel: «Se me echó encima y empezó a golpearme. Me defendí como pude. Acabamos a leches. La mujer del okupa sacó un cuchillo negro y amarillo y se lo ofrecía para que lo usara. Luego, lo escondió en la guantera de su coche antes de que llegara la policía». Está claro que son okupas… pero con coche, como se ve en el vídeo. Dice Miguel Ángel que «no son okupas vulnerables. Él trabaja en una ferretería». El piso es -según Miguel Ángel- propiedad de BuildingCenter, una sociedad de CaixaBank centrada -según su web- «en la desinversión de la cartera de inmuebles procedentes del grupo». «Denunciaron al okupa hace tres años», cuenta Miguel Ángel. Y ahí sigue.

En los vídeos grabados por la mujer de Miguel Ángel, se ve al okupa reírse de él y provocarle: «Te he dejado la cara guapa», le dice. «Te las has comido dobladas», le sigue provocando mientras se ríe. «¿Mañana vas a ir a la calle con esa cara?», le repite riéndose.

Miguel Ángel llamó a la policía local «delante de los policías el okupa me amenazó de muerte, me dijo que me iba a dejar cojo y que iba a pegarle a mi mujer». Según Miguel Ángel, los policías locales no hicieron nada y permitieron a la mujer del okupa meterse en el coche a esconder el cuchillo. «Le pedí a los agentes que miraran en la guantera, pero el policía se encaró conmigo y me dijo que no le dijera a él cómo tenía que hacer su trabajo. La mujer del okupa le pidió al agente entrar en el coche y el policía le dejó. Ella lo escondió. Es increíble». Fuentes del Ayuntamiento de Cubelles confirman a OKDIARIO que la Policía Local recibió una llamada por una pelea y que cachearon a las dos personas protagonistas de la pelea e inspeccionaron el coche, pero que no encontraron ningún arma blanca, lo que no significa -matizan- que no la hubiera, como señala Miguel Ángel. Los Mossos también acudieron al lugar.

Miguel Ángel, su mujer y sus niños pequeños están desesperados: «Nadie hace nada. Muchos vecinos se han resignado ya, pero el que aguanta en la puerta de enfrente sus gritos y sus ruidos somos nosotros. Somos nosotros los que aguantamos sus amenazas. A mis hijos les asusta con ruidos y pegando portazos de la puerta blindada de la casa». Miguel Ángel, técnico electricista, se muestra impotente: «Mi mujer me dice que nos vayamos de la casa, pero no podemos. Me quedan 13 años de hipoteca, pago mis impuestos y nadie hace nada. ¿Qué hago? ¿Malvender mi casa porque unos okupas se han metido enfrente y nos hacen la vida imposible?».

Cataluña tiene una media de 600 okupaciones al mes, la mitad de las que se producen en toda España. La prensa nacional se ha hecho eco en los últimos meses del incremento de la okupación en Cubelles, que los vecinos atribuyen a mafias y delincuentes.

Cubelles está gobernado por una formación local y su alcaldesa Rosa María Fonoll fue imputada por prevaricación y malversación de fondos públicos por haber pagado cuotas de adhesión a la Associació de Municipis per la Independència (AMI) con dinero municipal. La fiscalía retiró después la imputación por considerarlo «penalmente irrelevante» abriendo la puerta a una denuncia por lo contencioso-administrativo.