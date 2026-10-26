OKDIARIO descubre un vuelo charter fletado con 18 subsaharianos que llegan a Madrid desde Tenerife

Un vuelo charter con 18 inmigrantes subsaharianos a bordo aterrizó este lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de Tenerife Norte, según ha podido comprobar OKDIARIO. El avión, el PVG 1225 de la compañía Privilege Style, llegó a las 11:40 horas, con antelación sobre el horario previsto.

Los 18 pasajeros desembarcaron en solitario por la puerta N7 de la Terminal 3, una salida que habitualmente está cerrada y cuyos viajeros son derivados a las salas 5 y 6 de la Terminal 2. En esta ocasión, el acceso estaba bloqueado y solo se permitía el paso a las personas incluidas en un listado de “personas autorizadas”.

El grupo accedió a la terminal sin compañía oficial alguna y fue recibido por dos trabajadoras de la ONG ACCEM, que según su web se dedica al derecho de asilo y a la protección internacional, a la atención a personas migrantes y a víctimas de trata de seres humanos, entre otras actividades. ACCEM es una de las ONGs que más dinero se ha embolsado con la invasión de Ceuta.

Sin vigilancia visible

En el vídeo grabado por este diario puede apreciarse la ausencia de vigilancia y la alegría de los inmigrantes por haber llegado a la península. Después, el grupo fue trasladado a dos microbuses que esperaban para llevarlo a la capital, sin ningún tipo de seguridad ni control. Con la misma facilidad con la que subieron a los microbuses, podrían haberse metido en el metro y desaparecer en la ciudad sin ningún impedimento.