Los OK y KO del martes, 20 de septiembre de 2022

OK: Juanma Moreno

Por suprimir el impuesto de Patrimonio en Andalucía y adelantar la bajada del IRPF.

OK: Miguel Folguera

Por denunciar la falta de consideración de Marlaska con las víctimas de ETA ante la ONU.

OK: Rudy Fernández

Por protagonizar la celebración de la Selección de baloncesto.

OK: Elías Bendodo

Por su propuesta para reformar la ley de indultos para que no se perdone a corruptos.

KO: Alberto Garzón

Por seguir su guerra contra la carne desaconsejando su consumo.

KO: Mónica Oltra

Porque el juez no se explica cómo no creyó a la menor abusada por su ex marido.

KO: Pedro Sánchez

Porque ha dejado tiradas a 500 familias afectadas por el volcán de La Palma.

KO: Teresa Ribera

Por adjudicar un contrato a la socialista Natalia Fabra, consejera de Enagás.