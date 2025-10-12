Nouna Lozano (HazteOir): «Sánchez es como la canción de Ana Belén … ‘Toca otra vez viejo perdedor’»

«Sánchez es como la canción de Ana Belén … ‘Toca otra vez viejo perdedor’». Así ve Nouna Lozano, abogada y portavoz de Hazte Oír, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ante el abismo judicial que tiene por delante», rodeado de casos de corrupción: «Sánchez está desesperado y totalmente desnortado».

HazteOir ha seguido este verano «por tierra, mar y aire para recodarle que es un corrupto» al presidente del Gobierno: desde Andorra y La Mareta a Nueva York. Nouna Lozano afirma: «Juegan con el miedo de ‘no te atreverás, pero en Hazte Oír no tenemos miedo a enfrentarnos a Sánchez y toda esta tropa». Aparte de sus vistosas acciones en la calle, HazteOir está personada como acusación en los casos judiciales que afectan la familia del presidente, a sus colaboradores y al PSOE.

Nouna Lozano explica que «Sánchez sabe que no vamos a ceder ni un milímetro». Cree que en Moncloa y en el PSOE «están tensos y no disimulan ya que no saben por dónde les va a venir». Para la portavoz de HazteOir «lo que no esperaban es que la UCO, los jueces y los periodistas hicieran su trabajo. Tampoco que la gente siguiera el día a día de los casos judiciales. Por más que desprecien a Peinado, la gente sabe que se investigan cosas graves. Lo que está pasando es que se está sabiendo la verdad de todo lo que han intentado tapar».

Nouna Lozano ve a Begoña Gómez sentada en el banquillo: «Estoy segurísima». Y pronostica: «No es descartable que esta semana entren en prisión Ábalos y Koldo». De ahí, para la abogada, el nerviosismo de Sánchez: «Sabe que a la mínima se le puede caer el castillo entero. Sabe que puede terminar imputado y por eso se aferra al poder. Tiene miedo a terminar delante de un juez e intenta evitar su abismo judicial». Nouna Lozano cree que el caso por el que terminará imputado Sánchez «no está abierto aún». Y desliza las claves de Venezuela y la Internacional Socialista.

Cobarde

«Un cobarde como Sánchez no tiene líneas rojas», dice Nouna Lozano. En su opinión, vista su compleja psicología, «a Sánchez le molesta y desestabiliza más que le llamen cobarde que corrupto». La portavoz de HazteOir hace una reflexión interesante: «Un tío valiente en la situación actual convocaría elecciones».

Mientras, afirma la letrada de HazteOir, «Sánchez busca que los titulares no hablen del corrupto que es». Pero comete errores como el de retirar la inmensa lona que Hazte Oír colocó frente al Congreso y personarse en la causa: «Lo de la lona le ha salido mal porque al quitarla y denunciarnos la vio todo el mundo. Sánchez ha convertido la lona de ‘Corrupto’ en un símbolo». Nouna Lozano lo ve tan «perdedor», como en la canción de Ana Belén, que nada le sale bien: «A Sánchez le ha salido mal hasta la bomba de humo de Gaza porque creía que le iban a dar el Nobel de la Paz».

Para Nouna Lozano «no existe nada de la imagen que crearon de Sánchez». Y deja claro: «No permito lecciones morales de todos éstos».

Begoña Gómez y la fiscal jefe

Cuenta Nouna Lozano que Hazte Oír está investigando la cita que la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, programó con Begoña Gómez tras estallar el escándalo de su cátedra. Pilar Rodríguez no ha dado ninguna explicación. Nouna Lozano habla de «excusas» de la fiscal: «No cuadran las fechas, el proceso no se había iniciado aún». Y recuerda: «Los fiscales no pueden asesorar».

Pilar Rodríguez fue investigada también en el caso del novio de Ayuso por el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, va a sentarse en el banquillo el 3 de noviembre. Nouna Lozano pide que los españoles reflexionen sobre la gravedad del asunto: «Lo ocurrido [al novio de Ayuso] es gravísimo porque podría ocurrirle a cualquiera que moleste a Moncloa».

‘Sanchez S.A.’

HazteOír presenta el sábado que viene en el Cine Capitol de Madrid el documental ‘Sánchez S.A. – Una historia de corrupción’ en el que ha participado, entre otros, la periodista de OKDIARIO Irene Tabera: «Tenemos a un presidente del Gobierno que lo es gracias a los que se quieren cargar España».

Dice Nouna Lozano que a ella le encanta «hablar de los cómplices de Sánchez que son el PSOE y la anti España». Ella habla de «todos los españoles» porque considera que quienes apoyan a este Gobierno no merecer ser llamados así: «Los españoles deben sentirse interpelados por todo lo que está ocurriendo porque es un ataque frontal a España y a su libertad».