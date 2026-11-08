Muere un soldado del Ejército de Tierra durante una instrucción militar en Zaragoza

Un soldado del Ejército de Tierra ha fallecido este domingo durante unas maniobras de instrucción en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. Las causas del trágico suceso se encuentran actualmente bajo investigación.

El militar, con iniciales F. J. G. J. e ingreso en el ejército en 2018, pertenecía al Grupo de Artillería de Campaña X de la Brigada «Guzmán el Bueno» X, con base en Cerro Muriano, Córdoba. Según la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), el accidente podría haberse originado por la colisión entre un transporte oruga acorazado (TOA) y un vehículo de artillería autopropulsada (ATP).

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha detallado que en el ejercicio de instrucción conjunta participaban no solo efectivos del Grupo de Artillería de Campaña X (unidad del fallecido), sino también miembros de la unidad Garellano 45, un histórico regimiento de infantería.

Desde el Cuartel General del Ejército de Tierra se ha expresado un «profundo dolor» por la pérdida, trasladando un mensaje de apoyo y pésame a sus seres queridos y compañeros de unidad. La ATME se ha sumado a las condolencias y ha recordado el carácter de alto riesgo que define a la profesión militar, reclamando un mayor reconocimiento institucional y social ante las consecuencias de su labor.

Esta desgraciada pérdida se suma a un golpe muy reciente para la misma brigada cordobesa. El pasado 22 de octubre, el soldado de 23 años Sergio Asenjo Cordero, perteneciente a la Compañía de Transmisiones del Batallón de Cuartel General de la misma Brigada «Guzmán el Bueno» X, también falleció en otro accidente dentro del recinto militar de la base de Cerro Muriano.