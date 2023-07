Moreno: «Algunos miembros de Vox destilan un puntito de homofobia»

PREGUNTA.- ¿A usted Vox le parece un partido homófobo, racista, xenófobo y machista, como dijo su compañera, la baronesa Guardiola?

RESPUESTA.- A mí no me gusta etiquetar a ningún partido político. Evidentemente, Vox es un partido muy conservador en muchas posiciones y a veces se empeña en buscar ese tipo de etiqueta. La verdad es que me llama la atención. Conozco equipos de Vox y personas que son conservadoras, que pueden estar en el ámbito del Tea Party americano. Eso se entiende y hay un espacio electoral en España para ello. Lo que no entiendo de Vox es por qué se empeña en buscar perfiles, a veces para puestos de responsabilidad, excesivamente fuera de la normalidad o de la mayoría. En la vida, ser anti, anti, anti tampoco es bueno. Creo que Vox es un partido muy conservador, muy a la derecha.

P.- ¿Es un partido democrático y constitucional?

R.- Sí, evidentemente.

P.- ¿Es homófobo, racista, xenófobo y machista?

R.- Vamos a ver, tiene comportamientos que, a veces, digamos que algunos de sus miembros pueden destilar un puntito de homofobia. Eso lo puede destilar. Yo no creo que sea todo el partido así, porque conozco a dirigentes de Vox…

P.- Usted conoce a Santiago Abascal desde los 20 años porque compartían Nuevas Generaciones…

R.- Y me llama mucho la atención, porque Santi Abascal no es ese tipo de persona. Pero es verdad que hay dirigentes de su partido que han hecho cosas que no están bien. Cuando usted está en un homenaje a Miguel Ángel Blanco en un ayuntamiento y hay un minuto de silencio, no puede quedarse sentado. No hay excusa que valga. Cuando hay una víctima de violencia machista, no puede sonreír o no coger una pancarta. Son asuntos de Estado. Puedes pensar lo que quieras, tener fórmulas distintas para solucionar ese problema y la visión de la sociedad que te dé la gana, pero no debemos perder el respeto institucional. Y hay sectores de Vox que sí pierden ese respeto institucional y ahí es cuando Vox pierde y cuando se convierte en un partido que roza el populismo. Ahí es donde creo que no conecta incluso con una parte de sus electores. Pero Vox es un partido constitucional, acata la Constitución y la respeta.

P.- ¿Quién respeta más la Constitución, Pedro Sánchez o Santiago Abascal?

R.- Pues mire, el señor Sánchez ha hecho una cosa que me parece complicada. Él tiene que respetar la Constitución porque no le queda más remedio. Es el marco de convivencia y tiene ese imperativo legal. Pero ha llegado a tensionarla como ningún otro presidente del Gobierno de España. En el ámbito judicial, con la okupación de instituciones que son fundamentales o dividiendo a la sociedad. Sánchez ha generado un frentismo que considera que le beneficia y eso no lo debe hacer un presidente. El acuerdo de concordia que supone el espíritu del 78 lo ha llevado a la mínima expresión. Y estoy convencido de que, si tuviese otra oportunidad de gobierno, mucho más debilitado y más en manos de Bildu y ERC, haría un jaque mate al espíritu del 78 y de la concordia.