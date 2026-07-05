Mónica García, ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez y dirigente de Más Madrid, ha sufrido un lapsus lingüístico con el lenguaje inclusivo durante la celebración del Orgullo LGTBI en la capital. «Muchísimas gracias a las transexualas», ha asegurado en su declaración ante los medios este sábado.

La titular de Sanidad ha comenzado su intervención con un agradecimiento a «todo el colectivo LGTBIQ+» por sus «años de lucha» y por haber «abierto las puertas de la libertad».

«Muchísimas gracias a los maricas, mariquitas, maricones, lesbianas, bolleras, transexuales, transexualas, intersexuales, todos aquellos que han luchado y que han peleado durante tantos años para definir lo que es el marco de la libertad», ha espetado la dirigente de la formación madrileña.

Además, la representante que se ha postulado para disputarle la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que hay políticos, entre los que se ha incluido, que han «aprovechado» sus luchas: «Somos muchos los que estamos disfrutando de que hoy haya un parlamentario del PP que suba a un estrado y diga soy maricón y soy del PP».

La ministra ha aprovechado su discurso para atacar a la formación de Alberto Núñez Feijóo, a la que se ha referido como un partido «cínico» e «hipócrita». «No dijo ni mu en el año 2005, ni en el año 2007, sino que han intentado revertir todos los avances y todos los derechos», ha aseverado Mónica García.

«No le vamos a consentir al Partido Popular ni a nadie que venga a intentar apropiarse de los derechos por los que llevamos luchando desde hace muchísimos años», ha añadido.

Más Madrid y el lenguaje

Hace unos meses, en plena crisis por la inmigración masiva que vivía España eminentemente en las costas de las Islas Canarias, la formación de Mónica García exigió a la Real Academia Española (RAE) que retirara el término de su diccionario al considerarlo «despectivo» y desaconsejara su utilización.

En ese caso, fue la diputada autonómica Emilia Sánchez-Pantoja quien defendió que el término «mena es hoy en día un estigma social que los denigra y los asocia a peligro y exclusión, dejándoles por el camino de percibirlos como los menores que necesitan protección que son anulando la empatía».

«Por eso pedimos a la RAE que elimine este término o al menos aclare que es un término despectivo y que solo se usa en España. Y le pedimos al Gobierno de Ayuso que se comprometa con un lenguaje sensible a la situación de estos niños y niñas. Nosotros preferimos llamarles infancia migrante», remarcó.

En otra ocasión, la ex ministra de Igualdad, entonces portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, dio un paso más al acuñar un nuevo término gramaticalmente incorrecto: «portavozas». Montero utilizó esta palabra durante una rueda de prensa en el Congreso en 2018: «Mañana hay en el Círculo de Bellas Artes en la sala María Zambrano a las 19:00 de la tarde, un acto con diferentes portavoces y portavozas del grupo parlamentario confederal». La dirigente podemita mostraba una sonrisa nada más emplear un término que no existe en nuestro diccionario.