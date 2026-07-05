OKDIARIO en el Orgullo de Madrid entre banderas palestinas: «El Ayuntamiento nos trata como basura»

La multitudinaria manifestación ha vuelto a tomar las calles de la capital para alzar la voz por la igualdad real y el fin de los prejuicios. Durante el recorrido de OKDIARIO en el Orgullo de Madrid se han podido observar banderas palestinas junto a las banderas LGTIBQ+. «El Ayuntamiento nos trata como basura», ha sido una de las duras quejas que han lanzado los asistentes, combinando la crítica política con el ambiente festivo. Frente a quienes aún los señalan, los manifestantes exigen respeto para recordar que «el amor libre no hace daño a nadie» y celebran la diversidad en un espacio seguro que también sirve de refugio para muchos inmigrantes.

Quejas por las papeleras LGTBI de Almeida

A los reclamos sociales de la marcha se han sumado este año los reproches directos hacia la gestión municipal de José Luis Martínez-Almeida. El motivo de la indignación ha sido la campaña publicitaria del Ayuntamiento, que ha optado por colocar la bandera LGTBIQ+ en las papeleras de la ciudad para anunciar la semana del Orgullo. Esta decisión con el mobiliario urbano ha enfadado profundamente a parte de los asistentes, que consideran el gesto una falta de respeto: «El Ayuntamiento nos trata como basura», han denunciado ante las cámaras.

Junto a estas quejas por el trato institucional, la persistencia de la discriminación por orientación sexual o identidad de género sigue siendo el gran motor para salir a la calle. «Muchas veces sufrimos odio por ningún motivo, simplemente porque me gusta una chica o porque quiera ser un chico. No me parece justo», relata una joven, visibilizando la incomprensión gratuita a la que todavía se enfrentan en su día a día.

«Es fuerte que esa sea una pregunta»: el reclamo de la igualdad

Para muchos de los asistentes, la propia necesidad de tener que justificar su presencia en la marcha es un síntoma de lo que aún queda por avanzar. «Es fuerte que esa sea una pregunta. Venimos a reivindicar los derechos de las personas», contestaba de forma tajante uno de los entrevistados ante los micrófonos de este periódico.

El anhelo principal es la normalización absoluta en todos los ámbitos de la sociedad. «Queremos que el mundo entero sepa que somos seres humanos y que con respeto se puede vivir en todos lados. Simplemente que cada uno viva su vida y punto», señala otro asistente.

Varios manifestantes denuncian la incomprensión que siguen sufriendo en su día a día: «Reivindicamos nuestros derechos como personas humanas porque, al fin y al cabo, hay mucha gente boba que piensa que somos bichos raros. Tenemos que recordar que somos personas y que esto no daña a nadie. No somos gente que hace daño, somos personas que amamos libremente y queremos amar como nos sienta bien a nosotros».

Un refugio de diversidad y comunidad para los inmigrantes

Más allá de la reivindicación política, el Orgullo se consolida como un punto de encuentro vital, especialmente para aquellos que han dejado sus países de origen buscando mayor libertad.

Una asistente de origen latinoamericano destacó el valor humano y de acogida de la manifestación: «Es muy lindo venir y reunirse. No solo por las propuestas artísticas, sino por lo diverso que es verdaderamente. En nuestro caso somos inmigrantes, y es muy chévere ver que me encuentro con gente diversa, con personas creativas, pero también con gente que viene de mi hogar. Conocen mis experiencias y me enseñan que está bien ser yo».

Ese sentido de pertenencia es el broche de oro para muchos de los que acuden a la marcha buscando una comunidad que los respalde. «Me hace mucha ilusión venir y compartir con gente que ha tenido experiencias similares a mí», concluye otro de los manifestantes.