Cómo es la bandera del Orgullo Gay y cuáles son los colores

A finales de junio, Madrid vuelve a celebrar unas nuevas fiestas dedicadas al Orgullo Gay que de nuevo toma protagonismo con conciertos, actividades y la manifestación de este domingo 28 de junio, y que es el momento más visible de toda la celebración, y si hay algo que podemos ver estos días por todas partes es la bandera arcoirís, pero, ¿sabes el porqué de esta bandera, qué representa y qué significan sus colores?.

La ves en balcones, en camisetas, en carteles o entre el público. Todo el mundo identifica al instante la bandera del Orgullo Gay, pero no tanta gente sabe realmente de dónde sale ni por qué tiene esos colores. Porque, aunque ahora la conocemos con seis franjas, no siempre fue así. Detrás de ese diseño hay una historia bastante concreta. La bandera se creó en Estados Unidos a finales de los años 70 y cada color tenía un sentido propio, pero con el tiempo se fue modificando hasta quedarse en la versión actual, que es la que hoy se utiliza en las celebraciones del Orgullo en prácticamente todo el mundo.

Qué significan los colores de la bandera del Orgullo Gay

La bandera del orgullo gay se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del colectivo LGTBI. Está formada por seis franjas horizontales que siguen el orden del arcoíris y representan la diversidad y la inclusión. Su origen se remonta a 1978, cuando el artista estadounidense Gilbert Baker diseñó la primera versión inspirado por el contexto social de la época y por referentes culturales como la canción «Over the Rainbow» de Judy Garland. Aquella primera bandera no era exactamente igual a la actual. Tenía ocho colores y cada uno tenía un significado concreto:

El rosa representaba la sexualidad.

representaba la sexualidad. El rojo representaba la vida.

representaba la vida. El naranja representaba la salud.

representaba la salud. El amarillo representaba la luz del sol.

representaba la luz del sol. El verde representaba la naturaleza.

representaba la naturaleza. El turquesa representaba la magia y el arte.

representaba la magia y el arte. El azul representaba la serenidad.

representaba la serenidad. El violeta representaba el espíritu.

Cómo se creó la bandera del Orgullo Gay

A pesar de que esa primera bandera de 8 colores, rápidamente se asoció al Orgullo Gay, lo cierto es que previo a ello, y en la década de los 70, ya se tiene constancia de banderas de ocho colores, muy parecidas a las que se utilizan actualmente el Día del Orgullo, pero que nada tenían que ver con el colectivo.

Fue en el conocido Festival del Orgullo de San Francisco de 1978 cuando la bandera de Baker de ocho colores se vio por primera vez asociada al movimiento. Junto a los activistas y personalidades que le encargaron esta tarea, el artista quiso crear un símbolo que naciera de la propia comunidad y representara la inclusión y los derechos humanos por los que siempre había luchado.

Antes de eso, los homosexuales y los miembros de la comunidad queer en general a menudo se identificaban con un triángulo rosa, utilizado durante el régimen nazi para distinguirlos de los heterosexuales. Sin embargo, este emblema recordaba una parte extremadamente triste y negativa de la historia humana. La elección de Baker de usar diferentes colores probablemente fue dictada por varias razones, aunque nunca se explicaron, ya que la bandera fue recibida de inmediato con gran éxito.

Además, el asesinato del primer político abiertamente homosexual elegido para un cargo público en Estados Unidos, Harvey Milk, en noviembre de 1978, hizo que la demanda de un símbolo como la bandera se hiciera mucho más fuerte. Y en el el 79 fue modificada de nuevo ya que los colores centrales se camuflaban demasiado por la calle y en los postes de la luz. Así que finalmente pasó, primero de ocho a siete colores ya que se eliminó el rosa y posteriormente de siete a seis, eliminando el turquesa.

Baker no quiso registrar ninguna marca en la bandera, para que fuera de uso universalaunque en 2015, la bandera original de 8 colores fue comprada por el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York , donde todavía se exhibe hoy. Sin embargo, la bandera no siempre ha tenido una vida fácil.

En 2004, solo un año después de la celebración del 25.º aniversario de la bandera del arcoíris, el Ayuntamiento de Westminster prohibió a varias empresas de Londres exhibir la bandera públicamente sin autorización. En 2005, concejales de la comunidad homosexual de Westminster y el propio alcalde de Londres, Ken Livingstone, condenaron la decisión de denegar el permiso y restablecieron la libertad para exhibir la bandera.

Qué simbolizan los seis colores

Actualmente, la bandera de seis franjas es la reconocida por la comunidad LGTBI y es la que sale por las calles el Día del Orgullo. Los colores representan la diversidad del movimiento y son:

El rojo representa la fuerza de la vida



representa la El naranja representa la salud



representa la El amarillo representa la luz indispensable del sol



representa la El verde representa la naturaleza



representa la El azul representa la serenidad



representa la El violeta representa el espíritu

Qué significa la bandera de color azul, rosa y blanco

Además de la bandera arcoíris que todos conocemos y que es la que se ve en el Día del Orgullo Gay cada 28 de junio, otras son las banderas que representan al colectivo LGTBI entre las que destaca la de color azul, rosa y blanco.

Esta es la bandera que representa a la comunidad transgénero , que aún corre el riesgo de ser asesinada en algunos países, y que se compone en concreto de 5 bandas horizontales en este orden: una azul, una rosa, una blanca, una rosa y una azul. Está compuesta de tal manera que se mire por donde se mire, no cambia ni el escenario ni su significado. Las franjas rosas representan el sexo femenino, las azules el sexo masculino y la franja central blanca representa a las personas que están de paso.