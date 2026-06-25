Lección de un diputado del PP a la homofobia de la izquierda: «Soy del PP, soy maricón y estoy muy orgulloso de las dos cosas»

El diputado del Partido Popular Jaime de los Santos ha dado una lección a la homofobia alentada por los partidos de izquierda, declarándose abiertamente homosexual y de derechas durante la sesión parlamentaria del Congreso de los Diputados de esta mañana: «Soy del PP, soy maricón y estoy muy orgulloso de las dos cosas», ha afirmado desde la tribuna.

Así mismo, ha denunciando que la izquierda utiliza como herramienta política al colectivo LGTBI y la gestión histórica del PP en la defensa de la diversidad en municipios y comunidades autónomas donde gobierna.

Jaime de los Santos ha calificado la ley contra las terapias de conversión como necesaria por tratarse de un delito «inaceptable» contra la dignidad humana, defendiendo que estas prácticas requieren «todo el peso de la ley» y la vía penal en lugar de meras sanciones administrativas. También ha denunciado el «sectarismo» y la «instrumentalización» del colectivo LGTBI+ por parte de la izquierda.

Durante la sesión plenaria del Congreso de los Diputados de este jueves, los socios del Gobierno de Pedro Sánchez han exigido la «reparación» a las víctimas de prácticas de conversión LGTBI+. Esta exigencia surge tras la aprobación en la Comisión de Igualdad de la proposición de ley orgánica del PSOE de modificación del Código Penal para castigar las prácticas de conversión a personas LGTBI+.

El impulsor de esta proposición de ley, el diputado socialista Víctor Gutiérrez, ha señalado que esta proposición de ley, a través de la modificación del Código Penal, busca castigar las prácticas de conversión a personas LGTBI+. En su turno de palabra, Jaime de los Santos ha reivindicado la gestión histórica del PP en la defensa de la diversidad en municipios y comunidades autónomas donde gobierna.

El Congreso aprueba modificar la ley

En cambio, Tesh Sidi, de Sumar, aunque ha manifestado su rechazo al punitivismo, ha defendido la vía penal argumentando que las meras sanciones económicas no bastan. No obstante, el grupo ha lamentado que, si bien la reforma hace justicia contra los agresores, se queda corta al no ofrecer una reparación «efectiva» a las víctimas, un objetivo por el cual ha asegurado que seguirán luchando.

Junts tampoco ha apoyado el intento de modificación de la ley del socialista. Pilar Calvo ha destacado que utilizar el término «terapia» presupone la existencia de una enfermedad. La portavoz de la formación ha recalcado que hay que acotar con precisión qué es y qué no es una práctica de conversión para evitar ambigüedades con el acompañamiento psicológico.

Finalmente, el Congreso ha aprobado la reforma del Código Penal para penalizar con condenas de prisión las terapias de conversión. Esta norma castigará estos procedimientos con penas de cárcel de seis meses a dos años de prisión, independientemente de que la víctima decidiera participar en estas terapias.