Moncloa llena la agenda de Sánchez en agosto para trasladar la imagen de que no para en vacaciones

Objetivo: hacer ver que no descansa. Que incluso durante sus vacaciones, en la lujosa residencia oficial de La Mareta (Lanzarote), Pedro Sánchez sigue trabajando para los españoles. Con ese propósito, Moncloa ha diseñado para el presidente socialista una agenda a medida que traslade a la ciudadanía esa sensación de que no para ni un minuto. Y ello, después de que Felipe VI decidiera que sus tradicionales vacaciones en el Palacio de Marivent serán más bien un traslado del despacho de la Zarzuela a Palma de Mallorca, pues el jefe del Estado no ha dejado de trabajar ni un solo día en la semana que ha estado junto a la Reina y sus hijas en el archipiélago. El monarca ha recibido a Sánchez, ha presidido la toma de posesión del nuevo Fiscal General y se ha reunido con las autoridades baleares.

Sánchez ya ha trasladado a los periodistas que habitualmente siguen la actividad del presidente que «seguirá trabajando desde Lanzarote». Fuentes gubernamentales abundan en el mensaje de que «aprovechará estos días para diseñar los nuevos Presupuestos y la estrategia política de cara al próximo curso». Además, y en esa voluntad de exhibir a través de los medios de comunicación que sigue al pie del cañón, Pedro Sánchez tendrá este año una agenda pública más intensa que en otras ocasiones.

Como es habitual, de la misma forma que hizo el pasado martes en Palma de Mallorca, el jefe del Gobierno se reunirá en las Islas Canarias con el presidente autonómico, el socialista Ángel Víctor Torres. También se verá con la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Coruña Berriel que, como Torres, milita en el PSOE. Las reuniones que mantenga en Lanzarote tendrán lugar en diferentes días para ocupar agenda.

A ambas citas, se le sumará esta vez una visita institucional a la isla de La Palma “para conocer de primera mano los trabajos de reconstrucción” tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. Sánchez viajará un día desde Lanzarote a La Palma “tal como se comprometió” con los palmeros, señalan fuentes de Moncloa.

Por sorpresa

La visita que hará a La Palma, todavía sin una fecha concreta, ha cogido por sorpresa incluso a las autoridades de la isla. Fuentes cercanas al presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, del Partido Popular, reconocen que se enteraron de la visita de Sánchez a través de los medios de comunicación. Desde la erupción del volcán las diferentes administraciones afectadas han trabajado de forma coordinada para dar respuesta a los palmeros. Sin embargo, tal como reconocen algunas de las víctimas de la erupción que perdieron gran parte de sus pertenencias, a día de hoy “no están cumpliendo con su palabra” a la hora de dar las ayudas que prometieron.

En el tiempo que duren sus vacaciones, Moncloa prevé que Sánchez mantenga otros encuentros y reuniones, todavía no comunicadas. «Seguirá trabajando en Lanzarote», manifiestan fuentes gubernamentales.

Retorno

Tras su estancia en La Mareta, que se prolongará hasta el día 20 o 21 de agosto, Pedro Sánchez tiene previsto reunir de nuevo al Consejo de Ministros el día 23. Días más tarde el presidente iniciará un viaje oficial de prácticamente una semana, por Sudamérica y, a la vuelta, realizará la ya tradicional conferencia económica con la que dará por inaugurado el curso político. Un acto en el que cada año se han dado cita los principales directivos del IBEX. Su presencia o no, tras las imposiciones de su Gobierno a nivel de impuestos en las últimas semanas, será la gran duda de la conferencia de este 2023.